景林街巿翻新增單車元素　加入社區地標　優先聘請屋邨街坊

位於將軍澳景林邨的景林街市，經過5個月活化工程後，上周六（18日）正式開張，經翻新後的街巿加入單車元素，既寓意貨如輪轉，亦代表將軍澳區日常以單車代步的生活習慣。有業主兼管理公司同時推出「原區就業」計劃，優先聘請景林邨街坊，為當區創造更多就業機會，並且建立食物回收點，由非牟利團體回收當日食材，再製作成食物包饋贈有需要人士。



小食街料10月開張

民坊團隊活化景林街市，已構思加入當區社區元素，鑑於香港單車館座落將軍澳，加上當區有完善單車徑規劃，單車已經融入街坊的日常生活，團隊特意把單車元素融入街市的設計，包括街市天花以單車組件、頭盔、運動衣飾等鑲嵌而成，店舖的牆身掛上整架單車裝飾，地面仿如單車徑般設計，環境改成明亮寬敞的佈局，如重鋪防滑地板、增強室內照明、擴闊通道空間，以及翻新洗手間等。

活化後的街巿將升級成多元化購物一條街，除了一般提供新鮮食材的商店，還增設營業至凌晨12時的小食街，提供熱狗、漢堡、炸物、日式拉麵、壽司、港式牛腩粉麵、泰式小食、台式飲品、西式甜品和四川美食等，預計10月開張。

原區優先就業創造工作機會

另外，民坊在景林街市推出「原區就業」計劃，優先聘請景林邨街坊，努力為當區創造更多就業機會，推動當區經濟。此外，民坊將會與惜食堂合作在景林街市建立食物回收點，希望減少食物浪費及宣揚惜食訊息，同時推出可惠及基層家庭的計劃。由10月開始，惜食堂每星期有五天在街市回收食物，並通過嚴格的食物安檢程序，將食物烹煮製成營養均衡及充滿愛心的飯餐及食物包，免費派發給社會上有需要食物援助的人士。

近年電子化付款普及化，加上政府推出消費券鼓勵民間消費，民坊將會推出「一站式儲分手機應用程式」，提供街市最新資訊及優惠，為街坊帶來便利及快捷的電子購物體驗。街坊登記成為會員後，凡於景林街市消費，即可透過手機應用程式或實體會員卡儲分，換取雜貨糧食及其他驚喜禮品。目前景林街市所有商戶已經安裝電子支付系統，街坊可以使用非接觸式付款。