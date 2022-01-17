大掃除｜二手書店周末港島區收書　英語外語書優先　四類書籍拒收

農曆新年將至，不少人會「掃舊迎新」，清理家中多出的物品。有二手書店趁機呼籲，若有港島區的街坊希望清理二手書籍，負責人將派員於本月22至23日前往收書，如數量較少，可自行將書籍放置於書店位於牛頭角的倉庫，希望「大掃除」之餘亦可堅持環保，將二手書籍轉到有需要的人士手上。



二手書店「書式生活」早於2016年結束位於灣仔天星碼頭的門市，其後店主並未有停止收舊書的行動。書式生活於昨日（16日）在facebook專頁發帖，指將於本月22至23日在港島區收書，呼籲街坊若於大掃除時發現有書籍不要，可交予書店處理，店主指一般收取英文或外語書，簡體字書一律以10元出售，精裝硬皮書價錢會貴一點，其餘繁體書籍則因應種類，以10至30元出售，如因缺頁或無法修補，會以廢紙回收方式處理。

店主又指，上門收書會盡可能向捐書者收取運輸費，故市民捐贈的書籍數量不多的話，可自行把書拿到位於牛頭角大業街23號長慶工廈1003室的倉庫，「不過上面通常無人，但可以放喺門口，夜晚收咗工我會回去放入倉」。店主提醒，如非居於鐵路沿線的捐書人士，需提早兩天通知店主安排司機前來收書。

他亦提醒書友，切勿把舊書拿到灣仔碼頭舊址，而且是次收書活動拒絕回收漫畫、言情小說、雜誌或有期限的教科書，DVD及VCD亦不回收，但他指若家中有食物或口罩多出，亦可交予他回收，物資將會優先派給位於北區及觀塘的長者，「你肯付出食物，我就付出人手及運輸費，我當比奉獻，施比受更為有福，多謝。」