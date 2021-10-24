精神書局西環店下月結業　第三代傳人盼闢新路留住二手書價值

已逾60年歷史、主打二手書的精神書局於上月底時宣布西環店因租約期滿，上址分店將會在11月底正式結業。消息傳出後，不少街坊趁着書局結業前緬懷一番。書局第三代傳人黃寶龍（Sam）對於西環店即將結業感到不捨，現正積極在附近尋找適合的位置，盼他日能在區內重開，與街坊再續舊情。他亦希望透過製造不同的切入點來吸引市民重拾閱讀的興趣，重新賦予二手書新生命，以及透過書籍保留各類型的文化。



已逾60年歷史、主打二手書的精神書局於上月底時宣布西環店因租約期滿，上址分店將會在11月底正式結業。（曾鳳婷攝）

精神書局由黃寶龍的爺爺黃森在1958年創立，名字來源自精神食糧。當年一本書的價格好比幾餐粥品，由於市民難以負擔得起一本新書的價錢，二手書市場因而興盛起來，讓大眾能在較相宜的價格下尋找「精神食糧」。

書局第三代傳人黃寶龍（Sam）對於西環店即將結業感到不捨，現正積極在附近尋找適合的位置，盼他日能在區內重開。（曾鳳婷攝）

以二手教科書起家

精神書局初時在奶路臣街及通菜街街口擺檔，其後搬進附近地舖繼續經營。由於當時教科書少有改版，一本能持續用到十多年以上，故書局一開始是靠賣二手教科書維生。2002年，精神書局因應舊區重建而遷至北角，店舖面積變大，書局的主要二手書亦由教科書慢慢伸延至其他不同種類的書籍，例如漫畫和小說等，而西環店則在在1年後增設。

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西環店6年前曾歷搬遷

原來西環店經歷這次的結業前，在6年前書局亦曾經歷一次因業主加租而需要遷離。黃寶龍指，當時西環店的舊舖位屬合租，故在完約前3個月才得知業主加租，而加幅亦令他們無法負擔。幸好的是在搬離舊舖3星期後，便順利找到附近另一舖位，租金也較相宜，故成功將分店留在西環。

見證住港鐵站由無到有，一啲街坊店舖執嗰陣，畀我哋嘅櫃用到依家。真係好可惜，每一件事都好似係噚日發生。 精神書局第三代傳人黃寶龍

黃寶龍對即將需遷出感到不捨，「始終呢間店係我同同事一手一腳執出嚟，你見到啲書架同枱都係我哋自己砌出嚟，由零到有」。（曾鳳婷攝）

書局第三代傳人：見證附近社區變遷

在新舖位經營6年後，黃寶龍於9月初得知業主希望把店舖收回自用，便開始積極在附近尋找地舖安置書局，但現時未有找到適合的位置。「始終呢間店係我同同事一手一腳執出嚟，你見到啲書架同枱都係我哋自己砌出嚟，由零到有」。書局在西環已屹立十多年，黃寶龍見證着附近社區的變遷，「見證住港鐵站由無到有，一啲街坊店舖執嗰陣，畀我哋嘅櫃用到依家。真係好可惜，每一件事都好似係噚日發生」。多年來和街坊建立的關係，亦令他感到不捨。

難忘有小學生天天來「打書釘」

「日日返嚟書局，好有感情。我都望住出面個公園裝修咗三次，由冇乜小朋友去玩，到依家會有返啲小朋友，啲家長陪小朋友喺公園玩完，都會帶佢哋入嚟書店行吓」。令他印象最深刻的，是有小學生每天都會來書局「打書釘」，「我由見佢睇少字嘅書，例如漫畫，到慢慢見到佢睇得越來越多字嘅書，覺得佢好勁」。

黃寶龍在十年前接手家業，他表示回來幫忙僅因一契機，「當時西環店有個職員因為要湊孫，所以舖頭人手唔夠，我就返嚟幫住手先」。他接手後亦重拾對書的興趣，故開始着手改變書局的營運方式，也在此時為書局開設不同的社交平台，拓展客源。

二手書係一啲已有嘅資源，點樣好好運用佢哋呢？我會覺得做二手書局會有一種使命，去協助保留各類型嘅文化同時，亦唔會造成浪費。 精神書局第三代傳人黃寶龍

疫下多了本地人到訪書店

時移世易，電子書漸漸普及，不少一手書店都迎來結業危機，二手書局更不例外。但黃寶龍認為二手書店仍有其存在價值，「二手書係一啲已有嘅資源，點樣好好運用佢哋呢？我會覺得做二手書局會有一種使命，去協助保留各類型嘅文化同時，亦唔會造成浪費」。

他表示，雖然疫情下生意下跌兩三成，卻多了本地人到訪書店，令他看見希望，「起碼唔會係一潭死水先」。黃寶龍亦觀察到，市面大型書局大多只售賣主流和大眾化的書，希望二手書局能讓讀者找到自己想要及意想不到的書籍，化身他們的尋寶處，發掘更多可能性。

例如我會係舖頭租單車，佢哋可以透過單車遊覽堅尼地城同高街，返到嚟之後都唔係空手走，可以係書局揀返本有興趣嘅書拎走，都係提供一個機會畀佢哋接觸返書本。 精神書局第三代傳人黃寶龍

盼於每區舉辦書展傳承二手書精神

黃寶龍為推廣二手書可算是不遺餘力，過往曾與不同團體如學校及非牟利機構等進行不少二手書活動。他希望透過不同的元素去吸引不是經常看書及前往書局的人。「例如我會係舖頭租單車，佢哋可以透過單車遊覽堅尼地城同高街，返到嚟之後都唔係空手走，可以係書局揀返本有興趣嘅書拎走，都係提供一個機會畀佢哋接觸返書本」。另外，書店內亦設有由書本疊成的打卡位。黃寶龍指，希望透過貼近潮流的方式，作為一個切入點來吸引市民重拾閱讀的興趣。

精神書局西環店即將結業，黃寶龍卻未有感到灰心，他希望以其他另類方法把二手書店留住，「可能會好似以往喺不同地方整返啲pop up（二手書展），之前半年一次。日後有冇機會可以一星期一次，同喺每區輪住搞？」他認為二手書展能提升大眾對二手書的認知，亦能傳承二手書局的不浪費精神。