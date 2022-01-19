受傷黑臉琵鷺「A49」去年接受治療後野放　追蹤顯示遊完韓國返港

屬於全球瀕危物種的黑臉琵鷺，每年都會在港越冬，牠天生「黑面」容易辨認，受到不少雀友喜愛。嘉道理農場暨植物園在前年救治了一隻受傷的黑臉琵鷺「A49」，牠康復後背上被裝上追蹤儀器，去年1月被野放後，原來5月時牠到了韓國度過夏季，到12月再次回到香港度冬。嘉道理農場暨植物園指出，兩地良好的環境管理，對保育此瀕危物種非常重要，而「A49」的這個飛行日誌，意義亦十分重大。



腳環編號「A49」黑臉琵鷺，近期從南韓回歸香港。（漁護署圖片）

疫情下人類無法外遊，黑臉琵鷺「A49」在康復後，被發現能遠飛韓國仁川「度假」。據嘉道理農場暨植物園指，這隻黑臉琵鷺於2020年12月23日在豐樂圍被人救起，當時牠虛弱且右邊翼有血跡，經該園的野生動物拯救中心治療後漸漸康復，漁護署及香港觀鳥會便為牠安上追蹤儀器和A49腳環，並在去年1月13日於米埔將牠野放。

嘉道理農場暨植物園早前（13日）表示，透過回傳記錄，看到「A49」五月飛到南韓仁川度過夏季，到11月啟程向南飛，並於12月再次回到香港度冬。牠在南韓的時候喜歡留在Yonghyun一條有潮汐灘的水道兼水塘，有時會加入2至46隻的群體，有時會加入近400隻的黑臉琵鷺群；而最近留港時則喜歡在濕地公園及附近活動。

該園稱，了解康復動物野放後的情況，可以幫助野生動物拯救中心持續地將資源投放在正確的救傷手法，協助野生動物回歸野外，更可以記錄動物是否能適應野外環境，因此這次的飛行日誌是十分重要的。