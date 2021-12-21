雀鳥疑撞美孚港鐵站亡　落地玻璃變自殺陷阱　觀鳥會籲加防撞貼紙

平日常經過的港鐵站，原來暗藏「雀鳥陷阱」。香港觀鳥會上月接到市民報告，指美孚港鐵站外發現雀鳥屍體。觀鳥會到場視察發現，美孚港鐵站西鐵大堂玻璃窗上有至少七個疑是鳥撞後留下的痕跡，部份更留有明顯雀鳥形狀。

觀鳥會認為，鳥撞的原因主要是美孚港鐵站有多塊反射自然影像的落地玻璃，包括反射出站外的樹木等，令雀鳥誤以為可以飛過而誤撞建築物，因而受傷甚至死亡。觀鳥會建議，港鐵可在玻璃表面加入防撞設計，例如約以5厘米的間距貼上黏貼。

港鐵回應指收到觀鳥會建議，會密切留意車站情況，亦會探討有否減低相關情況的方法。



落地玻璃反射四周樹木影像 雀鳥無法識別自撞成「窗殺」黑點

香港觀鳥會保育主任黃雪媚指，有市民於11月時報告，在美孚港鐵站的落地玻璃外，發現一隻雀鳥屍體；亦有美孚的街坊反映，由西鐵大堂建成以來，一直觀察到有雀鳥撞上落地玻璃。觀鳥會早前到現場視察後，發現港鐵站外環境四周有植物，而大面積落地玻璃反射出樹木等，認為美孚港鐵站很可能是潛在「鳥撞」黑點。

玻璃留至少七處鳥撞痕跡 觀鳥會憂只是冰山一角

另外，觀鳥會又觀察到港鐵站外落地玻璃有至少七個鳥撞後留下的痕跡，「相信今次只係冰山一角，有啲印可能都抹走晒」。黃解釋，雀鳥或因為無法識別玻璃幕牆為障礙物，以為可以飛過而誤撞建築物，「衝擊力大可以導致雀鳥受傷甚至死亡」，該現象又叫「窗殺」。

倡每隔5厘米貼貼紙防撞 觀鳥會：可加入美觀同創意元素

黃表示，已去信港鐵要求可以正視問題，盡快做好防鳥撞措施。她建議港鐵可在玻璃表面以五厘米的間距貼上貼紙，「貼紙亦可以加美觀同創意元素，『後天』都可以補救到」。

港鐵：會探討有否減低鳥撞的方法

港鐵回應指，最近收到香港觀鳥會就相關事宜的建議，該公司備悉有關意見及會密切留意車站情況，亦會探討有否減低相關情況的方法。