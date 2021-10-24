北部都會區｜濕地公園規劃未提詳情　環團望保留養魚戶及雀鳥航道

政府計劃收回約700公頃私人濕地和魚塘，連同相鄰政府土地，設立多功能濕地保育公園，特首林鄭月娥日前透露動用土地收回條例收地，成為本港最大規模、用收地模式發展的濕地保育計劃。但規劃只見藍圖，詳情欠奉，有環團關注魚塘開闊景觀、雀鳥暢通航道及養魚戶能否一一保留，以及如何把人為滋擾對生態影響減到最低。



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世界自然基金會（WWF）香港分會香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強表示，樂見政府以主動手段收回私人濕地和魚塘，但指出濕地保育公園至今未見發展詳情，外界只能掌握零碎資料，擔心當中的未知數影響原有生境。

劉兆強表示，三個濕地保育公園提供多樣化雀鳥生境，部份雀鳥喜歡在開闊的魚塘棲息，擔心日後的濕地公園會否大量植樹，反影響雀鳥飛行航道。他又關注部份地區較偏遠，設立保育公園後，旅客該如何前往、又於何處止步、會否有人流限制。

目前蠔殼圍、三寶樹及南生圍一帶仍有不少魚塘營運，劉指出，靠養魚戶養魚才吸引不同雀鳥棲息，關注收地後養魚戶能否繼續留守養殖（見另稿）。他希望日後落成的公園以自然為本，保留開闊空間及自然景觀，把遊客潛在滋擾減到最低。

WWF認為，靠漁民養魚才吸引不同雀鳥棲息，關注政府收地後漁民能否繼續留守養殖。（盧翊銘攝）

冀以「濕地零損失」為原則發展

劉兆強說，目前三個擬建的濕地保育公園生態價值高，否則不會變成國際重要濕地，希望當局以「濕地零損失」為原則，保護相鄰的魚塘，減少公園區域內的濕地面積及功能損失，並要制定整體保育策略，承諾預留足夠年度預算維護及管理濕地系統，「濕地如人一樣老得好快，當它越老，需要的運作資源越大。」

他亦建議政府在動工前，先進行生態基線調查，檢視當地物種多樣性，以作為日後量化成效指標。

劉兆強希望當局以「濕地零損失」為原則，保護相鄰的魚塘，減少濕地保育公園區域內的濕地面積及功能損失。（盧翊銘攝）

收地確實位置及支出仍待確立

政策創新與統籌辦事處回覆指，《北部都會區發展策略》是一個概念性策略規劃，故需徵收土地確實位置，以及收地可能涉及的財政支出，相關詳情仍待確立。 該處指仍須經環境局進行相關研究，敲定建立濕地保育公園範圍，以及落實細節及時間表。

環境局則回覆指，須就當中保育濕地的建議進行策略性研究，評估相關地點的生態狀況及實際情況，以敲定建立濕地保育公園的土地範圍和管理模式，以及落實安排時間表等。 該局指《發展策略》已考慮對遷徙水鳥影響，亦會維持飛鳥廊道，以免影響水鳥遷徙。至於其他發展項目，亦要按現行機制進行環評（包括生態影響評估），以評估發展項目對環境影響及所需環境緩解措施。

該局又指，《發展策略》與新自然保育政策的保育地點，並不完全相同，兩者是互相配合和補足關係，透過政府主動保育，相比起現時不少魚塘被荒廢，將可更整全地保育后海灣具重要生態價值濕地，以及提升環境容量。