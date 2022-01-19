街市攤檔競投存漏洞現寡頭壟斷　團體向申訴專員公署投訴

目前食環署轄下空置街市檔位數目約1,800個，然而供競投的攤檔比例不足兩成，疫情影響下，食環署更收窄進場競投的人數上限，變相增加競投難度。有團體發現有部份投標者走灰色地帶，在抬高價位或投得後便即場「棄標」，協助同行夥伴以底價投得檔位，令其他有意競標者需硬食貴租或無法競得攤檔，造成不公平的情況，有受影響人士曾當場向食環署反映，惟情況仍未能改善。監察公營街市發展聯盟、社區發展陣線會今日(19日)到申訴專員公署投訴，促請當局立即檢討現行競投制度。



食環署分別於6月、10月及 12月開放競投現時近四分一的空置檔位，總數約四百多個。監察公營街市發展聯盟、社區發展陣線收到市民投訴指，現行的街市攤檔競投機制存在漏洞，更有違公平競爭原則。在疫情下，食環署以防疫為由，設立進場競投人數上限，每次只容許約100人，在人數上限下，部分有意者未能進場，更出現有心人疑用不法手段阻礙競投對手進場的情況。

社區發展陣線收到市民投訴指，現行的街市攤檔競投機制存在漏洞，更有違公平競爭原則。(曾鳳婷攝)

部分檔主在不公競投下硬食貴租

社區發展陣線發言人張延指，現時在進場競投時，不用核實是否為現有攤檔承租人，所以現場出現有「靚檔位」，便會被現有承租人在第一輪投標時不斷抬價，然後因資格不符而需要即場棄標，惟其他競標者最終卻要以接近底價兩倍的高租金承租，被迫提高其進場及日後營運的門檻。若該名承租人在第一輪成功投標，亦會同樣因資格不符要棄標，並會在第二輪釋出投得檔位。部分投標人因不清楚會有第二輪投標的存在，以為心儀檔位已被投，然後離場，最終資格不符的承租人同伴，便會以底價投得攤位。

社區發展陣線發言人張延指，現時在進場競投時，不用核實是否為現有攤檔承租人，所以現場出現有「靚檔位」便會被現有承租人在第一輪投標時不斷抬價，然後因資格不符而需要即場棄標，惟其他競標者最終卻要以接近底價兩倍的高租金承租，被迫提高其進場及日後營運的門檻。(曾鳳婷攝)

違規人士僅遭扣除一個月按金

張延提到，在10月新界區街市競投時，便曾經目睹類似情況，但食環署並沒有禁止違反規則人士再參與競投，只按機制向該名人士扣除一個月攤檔按金。他認為相關處理手法，只會讓有意經營攤擋人士無法公平地投得攤檔，故決定今日到申訴專員公署投訴，盼防止妨礙競爭的情況再度出現。

監察公營街市發展聯盟、社區發展陣線會於今日(19日)到申訴專員公署投訴，促請當局立即檢討現行競投制度。(曾鳳婷攝)

底價投得檔位成貨倉

監察公營街市發展聯盟指，現時價高者得的競投方式有利集團式經營的營運者，有營運者借助競投方式抬高舖位價格，趕走其他競爭者，獲取較優惠的租金後，他們會把投得舖位後丟空舖位或當作貨倉，避免有新營運者入場，造成街市出現寡頭壟斷的情況。

監察公營街市發展聯盟曾於去年9月至 10月期間曾與成功競投的街坊一同視察街市檔位，惟發現有部分攤檔至今尚未營運，亦有部分攤檔丟空或用作存放貨物。（示意圖/資料圖片）

在食環署完成空置攤檔競投後，他們曾於去年9月至10月期間與成功競投的街坊一同視察街市檔位，惟發現有部分攤檔至今尚未營運，亦有部分攤檔丟空或用作存放貨物。他們認為街市出現空置攤檔，會令街市整體經營能力下降，即使租出空置攤檔卻沒有營運。街市貨品供應需要增加，才能增加人流，如空置攤檔的情況未能改善，只會造成惡性循環。

根據《防止賄賂條例》（第201章）的第7（1）及7（2）條，分別指任何人士如向他人提供利益，以誘使或酬謝該人對某攤檔不作競投，或以不競投某攤檔為理由而向他人索取或接受利益，均屬違法。透過不誠實手段在競投過程中詐騙食環署，亦有可能被刑事檢控。