保護香港海洋寶藏　潛水會「馬拉松」式清理海岸垃圾

香港地方雖小，水域內卻有近6000種海洋生物，珊瑚品種亦比加勒比海還要多。巿民每日在陸上過着五光十色的生活，伴隨而來林林總總的生活垃圾，令海底世界變得失色。有潛水公司舉辦了「海岸清潔馬拉松」，讓潛水員在「fun dive」期間，同時進行海岸和海底清潔，包括清走大量口罩、被人胡亂棄置的外賣餐盒等，為保護環境出一分力。



部分海洋垃圾由國內飄至香港海域

潛水歷險會創辦人區紹堅（Stephen）自90年代已開始潛水，同時是一名資深的潛水教練。他指，近年攝影器材變得方便，而不少潛水公司都有提供租借裝備的服務，價錢豐儉由人，相比過去更平民化；而在社交媒體的宣傳下，確實多了巿民被水底「靚相」吸引加入成為潛水員，每年4至10月是傳統潛水旺季，便有不少愛好者出海一探水底世界。

「香港潛水員普遍自律，平時去多人潛嘅地方都唔會話好多垃圾，反而好多垃圾係隨水漂流，有啲懷疑係由國內吹咗嚟香港。」區紹堅表示，平日他們的船隻會載潛水員出海到一些偏遠地方，如浪茄灣、火石洲、蒲台島等，期間除了見到有令人聞風喪膽的「鬼網」，無人灘上亦看到堆積如山的垃圾，包括寫有簡體字的膠樽、食物包裝，也有大量的發泡膠盒、即棄餐具，甚至口罩。「政府都有派外判承辦商去執，但始終香港有太多島，我哋見到就覺得好心噏。」

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善用潛水換樽時間清理垃圾 疫情一度中斷

漁護署每年都會牽頭與不同協會舉辦海岸清潔日，為期只得一日；區紹堅就想到，不如用「馬拉松」形式持續做清潔？惟他亦需要從商業角度考慮，「我哋冇可能個個禮拜sponsor啲人出去執垃圾，客人亦唔想由放假休息下，變咗嚟到全日執垃圾。」區指出，一般潛水員出海都會潛兩次，中間的時間除了更換氣瓶，就是船上休息、閒聊，於是他想到利用這些時間，帶潛水員乘快艇到附近的無人灘清理岸上垃圾，並在潛水時用網袋收集海底垃圾。

由2019年開始，每年潛水開季後他們平均每月都有一次行動，中間曾因為疫情反覆、限聚令規定等需延期甚至取消，但每次重新召集，義工潛水員的反應仍然熱烈，20多人埋頭努力之下，拾走十袋八袋垃圾也是平常，「甚至有時要拒絕佢哋唔好再繼續，因為隻船裝唔到太多垃圾。」區笑說。

政府都有派外判承辦商去執垃圾，但始終香港有太多島，我哋見到就覺得好心噏。 潛水歷險會創辦人區紹堅

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潛水員盼回復昔日香港海底靚景

「其實以前香港，我諗都有菲律賓咁靚。」區紹堅稱，過去曾聽過人說，在香港海域常會見到大龍蝦、蘇眉等等，無奈數十年來發展頻繁，環境破壞很快，恢復很難，但他認為近年有所好轉，見到水質改善了之餘，不同的潛水會都有加強教育，例如是提醒潛水員不要亂摸和踢到珊瑚，也有很多潛水員拍到各式各樣的海洋生物。是次舉辦的海岸清潔行動獲得了「滙豐營商新動力」計劃下的獎項，不論在商言商，還是單純以一名潛水員角度出發，他認為都是好事，也希望未來能繼續與各界一同做對社會有益的事，「作為持分者，我哋唔係淨係做一年生意，啲學生落到去只見到混濁一片、全部垃圾，下次嘅話請佢都唔去啦！」