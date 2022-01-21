劏房租管條例明日生效　關注團體抵差估署請願促完善執法

劏房租務管制條例明日(22日)生效，有關注組織擔憂新例徒有其名，租戶無法切實得到改善與幫助，今日到負責執行落實條例的差餉物業估價署門外請願，促請署方訂立清晰的執法指引，增加處理租務糾紛個案的服務人手和時間，並且與團體或租戶對話，保障基層租住權。



關注基層住屋聯席今日到深水埗 政府合署差估署門外請願。(受訪者提供)

團體請願要求與差估署對話

關注基層住屋聯席數名成員，今早(21日)帶同橫額到深水埗長沙灣政府合署差餉物業估價署門外請願，指早前兩度相約差估署會面不果，呼籲估署方與聯席及租戶會面，向租戶解說條例及回應執法存疑的問題，並制作簡單化的懶人包單張讓租戶更易明白。

聯席成員表示，劏房租務管制條例(《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》)將於明天(22日)正式生效，聯席與一眾租戶歡迎新條例實施，相關條例由差餉物業估價署負責執行，而該署成立的新小組除了會協助公眾認識新條例、處理查詢外，亦會採取適當執法行動。

有調查顯示，全港約有20.97萬人居於劏房，人均居住面積中位數僅得56.5平方呎，比起公屋標準的75平方呎更低。（資料圖片）

單靠租戶舉報及法律訴訟難有實效

聯席關注到差估署作為主要執行部門，但在現時公佈的資料中，未有交代其執法權力，絕大部分涉及法律層面的租務糾紛包括舉報業主等安排，都一如立法前轉介往小額錢債審裁處或土地審裁處，由租戶自行訴諸法律行動處理，但根據過往普遍經驗，依靠小額錢債或土地審裁處處理而未有針對租務糾紛的相應獨立部門，難以有效針對租務糾紛作處理，更惶論劏房租務管制，建議署方訂立清晰的執法指引，包括服務承諾、調查程序等，及承諾主動作出巡查及檢控。

條例仍有不足 憂變無牙老虎

至於調解及公眾教育工作方面，則依賴政府委託非政府機構成立的6隊租管社區服務隊處理，以及在5個地區的駐民政處當值租務主任負責，惟前者每隊只有2名人手，負責全港十八區22萬名不適切居所住戶的工作；後者 每星期只有大約半日至一日時間提供支援，有些地區更需要預約，變相年長的租戶「想搵個人問都難」，建議署方增加租務服務的人手和時間，處理租戶的查詢和求助個案。

聯席認為，新例成立後仍有不少法律漏洞，如欠缺起始租金、舊租約不受規管、投訴及執法機制模糊、差估署提供標準租約範本沒有法律效力，以及沒有檢討機制等，期望署方能認真與關注團體對話，完善條例達到真正保障基層住屋權的成效。