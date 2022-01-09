德國牛津碩士生棄高薪來港　曾居劏房創教育社企　將課室變地球村

新一波移民潮仍然持續，除了英、美等地，也人不少港人選擇前往德國。但有一名牛津大學碩士畢業的德國人，約九年前放棄了由跨國企業提供的高薪厚職，隻身來到香港逼屋邨、住劏房。熱愛旅遊的他多年來去過50多個國家，走遍萬里除了獨愛香港有山有水，也有高樓大廈，他更對這個小城的文化着迷；同時心繫教育工作，與拍檔經營教育社企並舉辦跨文化活動，希望在推廣香港文化的同時，也令香港學生走出課室、接觸世界。



來自德國的Till Kraemer，多年來曾去過50多個國家，走遍萬里除了獨愛香港有山有水，也有高樓大廈，他更對這個小城的文化着迷。（呂諾君攝）

走入互文教社（Inter Cultural Education，ICE）的辦公室，可以見到不同國家的書籍和紀念品，來自德國的Till Kraemer正在與來自非洲的同事閒聊，並忙着要吃由祖母從家鄉寄來的曲奇。據Till指，他在德國一個人口不足1,000人的小鎮長大，家鄉是一個沒有很多變化的地方，同學們的家庭世世代代都做着同一職業。雖然Till自小已想向外出走，了解世界，但由於家境不算富有，他只能在看電視時幻想自己到別處旅行，甚至是在電腦上玩飛行模擬器，假裝正在飛往別國。

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首次做背包客遊印度 文化衝擊甚大

「這也給了我熱情和能量，因為對世界好奇而開始努力讀書。」Till表示，17歲時獲好友及其母親邀請，叫他跟他們一起到印度旅行，雖然第一次旅行已是做背包客，面對的文化衝擊也很大，但回來後Till對旅程念念不忘，「我會聽Bollywood音樂、看印度的電影，我以為自己只是對印度着迷，但原來我是對世界着迷。」

如果你有點厚面皮和交到朋友的話，去旅行可能一點錢都不用花。 居港德國人Till

Till憶述，當年他由一名表現平凡的學生，回來後英文、地理等各科目成績都有好轉，學業上短時間內突飛猛進，成為了全校、全國的頂尖學生，更拿到獎學金前往牛津大學修讀數學及電腦科學碩士，期間他亦周遊列國，「如果你有點厚面皮和交到朋友的話，去旅行可能一點錢都不用花。」他指，例如去伊朗的時候，他在朋友幫忙之下住到當地友人家中，後來他要到另一個城市遊玩，當地友人又穿針引線，替他找機票、住處、煮食物等，結果在伊朗由北遊到南，Till也沒花多少錢。

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遊得有深度最重要

他又以遊泰國為例，「很多人不知道，在柬埔寨乘巴士可以去到泰國邊境，在邊境可以再乘車到曼谷，只需七小時，而價錢比在曼谷乘一程地鐵更是便宜。」Till表示，不論是遊歷西伯利亞、還是坐貨船到日本，只要與當地人建立連繫，除了可用較少錢來旅遊，更重要的是遊得有深度。

所以我推掉了德國的工作機會，來到香港與Freddy和他的家人住在屋邨內，後來又住過深水埗區的劏房，我現時很擅長殺滅床蝨。 居港德國人Till

身為牛津的畢業生，Till不乏工作機會。他曾獲多間包括西門子、保時捷等的跨國企業青睞，但在一次到台灣的旅程中，他認識到現時的拍檔兼好友羅偉鴻（Freddy），二人對於創立教育社企的想法一拍即合，「所以我推掉了德國的工作機會，來到香港與Freddy和他的家人住在屋邨內，後來又住過深水埗區的劏房，我現時很擅長殺滅床蝨。」Till笑說，那是十分溫馨的時光，而約九年前來到香港，他已全程投入互文教社的工作。

港島的同學或會較多在街上見到外國人，但屯門的學生，平日可能只見到一個60歲的NET Teacher（英語為母語的英語教師）。 居港德國人Till

「當我們教別人認識世界，我們發現自己也在認識世界，每次都有新的人和事，我覺得可以餘生都繼續做。」Till表示，現時他們會帶同來自25個國家的分享者到學校分享，將課室變成「地球村」，當中大部分都是政府資助的中學，不少是位於「大西北」如元朗、屯門和天水圍，「港島的同學或會較多在街上見到外國人，但屯門的學生平日可能只見到一個60歲的NET Teacher（英語為母語的英語教師），而且通常有點沉悶。」他笑說。

嘆移民潮下好友離港：我愛的城市正在分崩離析

同一時間，他們亦會帶外國人用不同的方式遊香港，例如是不去山頂去蛇店。而近日Till和Freddy亦研發了一個手機聲音導航App Storius，邀請專家、地區組織、街坊錄製語音導賞，更進一步的推廣本地文化。提到香港的移民潮，Till指，身邊也有不少好友在這段期間離開了香港，「看到我愛的城市正在分崩離析，是很令人沮喪的。」他指，雖然自己有德國護照、也可以隨時離開此地，但因為互文教社和Storius，他感到自己還有責任，希望能在未來仍繼續為更多學生培育出國際視野。