機構引進虛擬機器人學習平台　辦小學生挑機CEO比賽盼編碼普及化

科技日新月異，以往需要費上大量人力物力的工作，漸漸可以交由虛擬平台或程式協助處理。編碼 （coding）是與電腦溝通的方法，亦是向其發送指令重要的一環。編碼看似深奧，但其實學習編碼的過程可鍛鍊邏輯思維和解難能力。有機構把虛擬機器人學習平台引進香港，希望大眾能輕鬆學習編碼，與世界科技接軌，亦希望透過舉辦小學生與行政總裁的編碼比賽，打破編碼刻板沉悶印象。



虛擬機器人學習平台CoderZ由薯片叔叔共創社引入香港，CoderZ是來自以色列的教育科技公司，亦是其中一間2020「教育科技企業全球拓展計劃」的勝出者。過去半年，薯片叔叔共創社看準編碼的重要性，在香港中小學校介紹CoderZ，讓學生透過這個虛擬平台學習編碼、機器人及STEM。現時已有超過700位學生在過去兩個月參加CoderZ香港聯賽，從遊戲中學習自主編碼。

過去半年，薯片叔叔共創社看準編碼的重要性，在香港中小學校介紹CoderZ，讓學生透過這個虛擬平台，學習編碼、機器人及STEM。（薯片叔叔共創社提供圖片）

編碼為未來市場趨勢

SEEK亞太區首席整合及轉型總監仇崑石表示，雖然疫情影響各行各業，但科技人才薪金不跌反升，平均增長3.7%。當中最需要編碼人才的行業是物流及運輸業，合共增長率高達117%。現時，編碼亦在網上銀行及保險業盛行，他相信編碼將會成為日後每個人的基本技能。

SEEK亞太區首席整合及轉型總監仇崑石表示疫下科技人才薪金不跌反升。（曾鳳婷攝）

保泰人壽聯合創辦人及聯合行政總裁顏耀輝同樣指出，物流、保險等傳統行業以往較需要較多人手，編碼自動化能有助企業減低成本，「可以想像，如果同一時間需要處理10萬張保單，我需要多少人手？」顏耀輝形容香港金融行業成熟，但在科技人才上卻應付不了市場需求，難以聘請合適人才，期望香港能培養多些這方面的專才。

保泰人壽聯合創辦人及聯合行政總裁顏耀輝同樣指出，物流、保險等傳統行業以往較需要較多人手，編碼自動化能有助企業減低成本。（曾鳳婷攝）

學習編程無年齡限制

薯片叔叔共創社董事鄭仲勳指出，各行各業渴求編碼人才，是次活動引入以色列CoderZ編碼學習平台，更是一個讓香港學生和國際接軌的機會，編碼是世界共通語言，共創社希望本港學校除了中、英、數以外，需要將編碼納入常規課程，「以往聽到編碼覺得好嚇人，但其實唔係」，希望透過小學生和行政總裁比賽編碼打破誤解。

薯片叔叔共創社董事鄭仲勳指出，各行各業渴求編碼人才，是次活動引入以色列CoderZ編碼學習平台，更是一個讓香港學生和國際接軌的機會。（曾鳳婷攝）

鍛煉邏輯思維及解難能力

港數碼港管理有限公司行政總裁任景信指，除了編寫程式，學習編碼也可以鍛煉邏輯思維和解難能力。他表示，小朋友學習編碼能「將複雜事情分析，看見相互關係，一步一步解決問題」。任景信相信透過遊戲化的比賽，能改變市民對編碼的刻板印象，希望學生花時間了解編碼世界。

普華永道合夥人簡培欽則指出，學習編碼和學習語言相同，並沒有年齡規定，而且越早學越好。他以小朋友使用iPad作例，「小朋友未必清楚認識背後的原理，但他們看到你使用的過程，例如按下什麼按鍵，就會有相應的程式彈出，他們能夠概念化地掌握編碼是什麼」。簡培欽鼓勵家長從小培養子女學習編碼，像音樂般，甚至可在出世前進行胎教。他指現時的編碼逐漸簡單化，運作猶如堆砌積木般，比以往更易入手。

薯片叔叔共創社將於1月22日舉辦「好玩學編程」（Code for Fun）活動，當中重頭戲是「小學生挑機CEO」，由薯片叔叔共創社董事鄭仲勳帶領5位城中知名行政總裁應戰CoderZ比賽新手組中的獲勝學生。比賽方法為每兩名學生一組，對戰兩名行政總裁，賽事分兩個回合，每個回合各自做同一個任務，比賽環境模擬真正物流場景，例如機械搬貨、穿越貨架、越過一些貨物等，參賽者需要利用最短路線及時間完成任務方可勝出。除了小學生決戰行政總裁外，活動更向學生、老師及家長安排1小時編碼工作坊，深入淺出地講解編碼概念，活動費用全免，沒有人數上限，歡迎對編碼有興趣的人士參加。

就讀小學的關家朗和黃語詩是「小學生挑機CEO」的參賽者，關家朗早於小二時便對編碼產生興趣，當時「周圍聽人講」，在網上、平版電腦學習編碼，直至四年級才正式上課學習。他認為學習編碼不但沒有影響其他學科的成績，反而有助他理解數學概念。黃語詩則不希望外界認為女孩子學編碼比男性遜色，「男女平等，女性和男性邏輯能力沒有分別」。黃語詩更指出，現時學校電腦課苦悶，僅停留在教學如何使用EXCEL，但她更想學習如何親手創造像EXCEL等的工具，故希望日後能把編碼納入學校的恆常課程。

好玩學編程（Code for Fun）活動詳情：

日期：1月22日

時間：早上10時至中午12時45分

參加方法：網上參與（需要預先報名）

連結：bit.ly/3lsYFCe

