專訪｜鄧飛拒做功能界別2.0　力推STEM教育：打三國培養數理思維

今屆立法會新增選舉委員會界別，在新丁議員之中成為票王的教育工作者聯會副會長鄧飛表示，自己不止關心教育界，更要宏觀地看香港問題，新選制「決定咗我不能夠將自己變成功能組別2.0」。

鄧飛期望與科創界議員一同推動本港STEM教育，認為新生代學生自幼接觸科技，例如電子遊戲開始認識三國武將，「武力值是多少、品格值是多少，已全部數據化」，成長環境自然培養出適合STEM教育的思維。



推動愛國教育方面，鄧飛認為日後需教授共產黨體制、建國歷史，又指國家沒有迴避文化大革命等歷史，教師毋須過慮課題敏感。



鄧飛指，新的選舉制度決定了他不能成為「功能組別2.0」。（鄭子峰攝）

冀推動STEM教育更「落地」

鄧飛去年原擬參選教育界功能界別，但選舉改制後，增加40個選委界議席，鄧飛亦決定跳出教育界「舒適圈」。他接受《香港01》專訪時表示，來自不同界別的選委都希望他在教育工作外，同時關心其他議題，例如香港深層次矛盾、政治、民生等；他在競選期間，亦面對不少選委問及各界別議題，令他不能成為「功能組別2.0」。

鄧飛認為，在教育背景前題下，須從更宏觀層面看問題，例如思考教育對香港有何價值、對國家有何貢獻，以至其他教育相關政策。他舉例指，如果香港經濟未來在於創新科技，那麼如何在香港教育上協助、促進科創轉型就很重要。

社會近年大力宣揚STEM教育，鄧飛指實際上仍未在基礎教育落實，只做到如課外活動的程度，「談不上素養培養」。他希望透與科技創新界緊密接觸，了解香港應如何轉型、在基礎教育上有何需求，再與專家意見相互結合，令教育局推行STEM教育時更「落地」。

鄧飛提到，新生代自小生活已數碼化，自己具有適合stem教育的思維。（鄭子峰攝）

新生代打機識三國：關公勁過張飛背後有數理思維

鄧飛又指，中學生自細接觸不同數碼科技，思維方式已很數碼化。他以自己作例，成長時接觸《三國演義》只能聽電台、看書，只能單靠對比情節，想像關羽、張飛、趙雲等「五虎將」，到底「邊個好打啲呢？」但後來的人不少從電子遊戲接觸「三國」，「由佢第一日打《三國志》開始，『五虎上將』的武力值是多少、品格值是多少、防禦力是多少等，已經全部數值化。那怕是理解文科的內容，已經習慣以數值、工程的思維想像，即使認為關公勁過張飛，背後也有數理的思維。」

鄧飛指，新生代在成長環境下，不管使用智能電話、分析電影是否好看，都懂得使用量化方式思考，所以他們本來就適合STEM教育。他認為STEM教育應充分利用這種思維，由熟悉STEM的專家按「初小、高小、初中及高中」4個學習階段，制定按不同年齡層應掌握到的STEM知識，以至研究「coding」（程式編碼）是否應被視作第三種語言教授學生。

教聯會在立法會有兩個議席，分別是教育界議員朱國強（左二）、選委界鄧飛（右二）。

信文憑試優勢對內地生有吸引力

目前本港教育界一大問題是收生不足導致「殺校」，鄧飛提出將本港新高中文憑試向國際推銷，相信對國內以至一帶一路學生都有吸引力。他解釋，本港文憑試難度介乎內地高考與英國高級程度會考（GCE-A Level）之間，應考較容易，卻又有不少海外認證，可用作申請本港以至全球的大學，因此對內地學生吸引力大。他相信，如果文憑試品牌做得好，更可推廣至東南亞以至全球的華人學生。

鄧飛認為香港教育需要增強愛國教育成份，同時要走向國際化，相信兩者同步進行。他認為，增強愛國教育元素不會成為吸引國際學生的阻力，近年本港推動校內升國旗的活動，亦獲國際學校採納，「外地學生甚至可能認為，無需要到內地，在港讀書已可了解中國國情，學懂與中國打交道，咁樣好正喎！」

鄧飛稱，本港愛國教育沒有教授共產黨，是在關鍵的位置有所缺失。（鄭子峰攝）

倡教共產黨建國歷史

鄧飛又指，加強愛國教育需教授共產黨體制、建國歷史，雖然本港課程一直有教授國家政治體制，包括全國人民代表大會、全國政協、國家主席等等，「但有一個問題，執政黨去咗邊呀？最關鍵嘅一part無咗！」

建國歷史方面，鄧飛認為革命歷史、建立新中國，國家摸索期間曾走上「歪路」，到後來改革開放等都可教授。

鄧飛認為老師教授國情時，不宜太偏離綱要作個人發揮，「唔好用個人意見取代集體智慧」。（鄭子峰攝）

應制定國教課程綱要 老師不宜太多個人發揮

鄧飛坦言，明白老師在教授個別有關國家的議題時，難免有所擔憂，但他相信老師只要因應學生程度、制定好課程綱要，就沒有大問題。他指，課程綱要對基礎教育而言相當重要，由相關專家撰寫，老師教學時依足課程綱要是較恰當、專業的做法。

鄧飛強調，基礎教育有別於大學課程，老師不宜太多偏離綱要作個人發揮，「唔好用個人意見取代集體智慧」。