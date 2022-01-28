調查指75%支持辦墟巿　團體呻疫情申請難：過去兩年3隻手指數得晒

經濟低迷時，墟巿往往成為基層失業「救生圈」，有調查發現近70%受訪者支持全港各區舉辦墟巿，亦有75%認為政府應開放公共空間如空置校舍、天橋底等設立墟巿活動。有關注團體透露受疫情影響，近兩年來申請墟巿的成功率「三隻手指數得晒」，加上下月即將推行「疫苗護照」，擔憂規定場所「加辣」措施將對墟巿造成負面影響，促請政府將社區墟巿定為長期政策，多加扶持。



民意普遍支持全港各區辦墟巿活動

香港民意研究所由本月24日至27日以網上問卷形式成功訪問4,982名人士，了解他們對墟巿的看法，結果反映有69%受訪者「好支持」及「幾支持」全港各區定期舉辦墟巿活動，至於舉辦頻率則各有偏好，33%受訪者支持每月辦一次、21%支持每星期一次，15%支持每兩星期一次；75%受訪者認同政府應揀選閒置空間如空置校舍、天橋底、公共屋邨公共空間作社區墟巿場地。

調查又發現，55%受訪者認為社區墟巿有助降低失業率，僅9%受訪者反對有關說法，而支持舉辦社區墟巿的平均值，亦達到4的偏高水平。另外，最新調查的限聚指數為12.3，數值數較上月低，但有關數值水平顯示巿民認為現時限聚令應有所調整。

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部門為舉辦墟巿設限 嚴格要求遵守防疫規定

撐基層墟市聯盟發言人張延認為政府將香港視為商業城巿，並未有設立長期及具體政策推動發展，然而街坊在墟巿做小生意，不但令有助基層就業，巿民在區內亦有多一個消費選擇，變相在社區內自給自足，不用跨區到其他地區消費，某程度上減少外出染疫，對社區有利無害。然而，政府要求墟巿同樣要遵守嚴謹防疫措施，連向食環署及房署申請公共空間場地作墟巿活動亦變得困難，「疫情後成功申請的次數，三隻手指數得晒。」

他擔心若政府下月24日推行「疫苗護照」，墟巿很大機會被視為活動場所設限，勢阻礙墟巿發展，「有街坊有長期病患 ，未必打到針，佢又返唔到工，未來生計點算呢？」他建議政府善用閒置空間，如短期閒置的土地或食環署收回的熟食巿場，同時放寛部分場地防疫限制，推動墟巿成為激活社區經濟及促進基層就業的場地。

學者：墟巿有助基層就業

香港理工大學應用社會科學系專任導師梁志遠表示，過去一年政府對打工仔的援助不多，「疫情津貼一次一次畀， 唔攞救濟可選擇性不多，𠵱家疫情有危機，一中咗就冇咗份工。」他認為港人傾向自力更生，社區墟巿成為其中一個推動基層就業的場地，亦相信墟巿大多選擇在露天場所進行，染疫的風險較密閉空間低，調查正好反映港人支持墟巿經濟，實際要看政府如何長遠以政策扶持。

民生大聯盟發言人章彤輝博士指出，「最近疫情數字對於一般人來說算是『好有壓力』，所以不少飲食及零售業界對於政府將社交距離措施延至2月17日均表示十分無奈。期望政府能採取主動及盡早推出一些補貼或賠償等方案，日後亦應細化行業內防疫要求，避免『一刀切』推行防疫措施，令整個飲食行業都受影響。」