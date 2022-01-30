港鐵車站清潔獎勵計劃料2月推出　程展緯形容做法「離地」

港鐵將於2月推出「車站清潔獎勵計劃」，讓車站清潔工能依據每月的清潔程度評分及排名取得800至1,200元額外獎勵。然而，關注勞工權益而近月轉任港鐵外判清潔工的本地藝術家程展緯形容相關計劃「離地」，做法變相加重工友工作壓力，亦會令市民產生錯誤印象，以為保持地方潔淨是前線清潔工責任，建議港鐵應加強教育市民公德心，並致力減低工友在疫下所面對的風險。



根據程展緯收到的通知，港鐵將動用2千萬元啟動「車站清潔獎勵計劃」，向前線清潔工每月發放800至1200元獎金，為期不少於一年，料相關措施將於2月開始。根據計劃內容，港鐵每月為各車站清潔程度評分及排名，得分較高的車站清潔人員，該月就會有1,000元的額外獎勵，而負責洗手間清潔的工人因工作較繁重，所以可以有1,200元的獎勵；而得到合格分數的清潔人員亦會有800元獎勵，洗手間清潔人員會有1,000元，評分會以整個車站計算。

程展緯認為相關計劃「離地」。他指出相關支援情潔工措施已延遲兩年，惟現時卻要在有條件下，工友才能取回應得的補償。部分工友更指出，不知公司會如果界定計劃詳情，例如通宵更同事是否因人流少而不計算在。程展緯表示，在疫情下，不少車站的清潔工數目已由原來的3名減少至2名，變相大大增加他們的工作量。

清潔工成高危工種 憂會感染家人

程展緯指，過去工友致力和公司溝通後，終於獲得公司推出初步改善措施，但現時第五波疫情來臨，工友工資水平低及工作量繁重，心理壓力隨之而大增。「工友𠵱家會戴2個口罩返工，但每一次返到屋企，都好擔心會因工作感染而傳畀屋企人」，而公司對於工友的感染風險並未有一個危機管理，「萬一（工友）確診咗或者要隔離，公司係冇指引畀我哋知可以點處理」。

程展緯認為公司錯判形勢，前線工友正冒生命危險去打理衛生，應將焦點放於如何補償及保護他們的安全。（程展緯提供圖片）

保持地方清潔人人有責

程展緯形容「車站清潔獎勵計劃」為評分制，變相由公眾監察前線清潔工，但他認為保持地方乾淨人人有責，並不是單單由清潔工一力承擔。港鐵此舉更會令市民誤以為所有責任歸於清潔工，長遠來說又會加重工友的工作量。他認為公司錯判形勢，前線工友正冒生命危險去打理衛生，應聚焦如何補償及保護他們的安全。

他建議港鐵應加強教育市民公德，如妥善處理口罩等，市民亦應多考慮清潔工的處境，「有手尾」使用公眾地方，保持環境整潔，以共同減少工友在疫下所面對的風險。

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