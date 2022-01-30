手寫金漆揮春幾近絕迹　油麻地小巷隱藏半世紀「菜單書法家」

農曆新年將至，不少人會在屋外屋內貼上揮春增添喜慶，身處印刷字年代，手寫毛筆字揮春顯得更有價值。在油麻地和旺角之間的一條小巷中不時排起人龍，72歲的周伯埋頭寫字，「身體健康」、「百毒不侵」是這段疫情以來最多人「落order」的字句，他稱連續第五年出來擺檔不為賺大錢，只為應街坊要求寫字應節。另一邊廂，油麻地玉器市場內昔日也有「寫信佬」攤檔會寫揮春，但隨着時代進步，這些攤檔的熱鬧場面已再不復見。



在油麻地和旺角之間的一條小巷中，72歲的周伯埋頭寫字。（呂諾君攝）

大半生與字結緣 退休後獲邀「出山」專寫菜單

在熙來攘往的油麻地彌敦道，一條小巷中隱藏着一個「期間限定」的揮春檔。只見周伯在矮桌上先預備金粉，之後倒入天拿水稀釋成為金色墨水，再用毛筆沾墨，在紅紙上手起筆落便寫好了四個「金漆」大字。周伯稱自退休後，5年前起來每逢新年前夕便在此處擺檔，「啲街坊話搵度度都搵唔到手寫（揮春），叫我可唔可以出嚟寫。」

周伯指，過往的揮春檔的經營者年紀老邁，除了「手震寫唔到」，也有不少人已無法自理，需入住安老院；而他大半生都與字結緣，自7歲起學書法，年少時在爸爸的米舖負責寫單，後來也做過酒樓專寫菜單，近年又有茶餐廳慕名找他買字寫餐牌，因此他寫字前毋須熱身或預先寫草稿後便可落筆，早已成為本港碩果僅存的「菜單書法家」。

臨近新年，他便在家中先寫出500張揮春放在檔口售賣，若有特別要求時，他又會應客人要求即席揮毫。現場只見老、中、青客人都被吸引，更有小朋友拿着揮春與在巷內揮春牆上拍照。

金漆寫字有講究 成本高不求大賺

「十個有八個都唔用（金漆），佢哋寫寫下會忟。」周伯表示，用金漆的難度比用黑色水墨高，力度和時機都要控制得宜，「有啲人唔鍾意你望住佢寫，因為要諗下度下，但我唔理。 」他指，在此擺檔日寫數十張一點也不累，皆因「個心入咗去」，在人潮人也能泰然自若，隨性得來又揮灑自如，由於材料及落筆各有講究，每張揮春50元的揮春幾近成本價，還未計食環署突襲式驅趕或發告票。

走到油麻地，在去年底因應興建中九龍幹線而搬遷的油麻地玉器市場內，還有數檔碩果僅存的「寫信佬」攤檔。過往教育水平不高，平民百姓需靠別人執筆，於是油麻地郵政局旁的雲南里便出現這些寫信檔，包括代寫家書、代客報稅、申請牌照等等，曾經這裏也有人寫揮春。93歲的徐麟堂就是其中一人。

由大老倌變開檔賣字 檔口仿如退休界政總

徐伯表示，他由學徒開始，在此已做了40多年，在此之前他是鼎鼎大名的大老倌 ，藝名新羅品超，日常抄曲期間練出一手好字。在一次演出中，他被一名在玉石市場內擺檔的律師「睇中」，邀請到寫信檔中當學徒。考慮到做粵劇收入不穩定，加上開始步入中年，徐僧便加入了寫信佬行列。

他憶述，昔日檔主們有退休警司、幫辦、師爺、校長、前政府公務員等專業人士，宛如退休界的「政府總部」，提供打官司、報稅、翻譯、核數等服務，不少客人會排着隊等開門。徐伯雖然自謙「學不來」，但他代人寫信也很受歡迎，除了因為「字靚手快」，更因「熟行情」，一些街坊遇到疑難，他都能給予意見，如區議員助理般協助他們。

可惜隨時代發展，這些寫信檔由40檔、到12檔、到現時只剩6檔，過往也有寫揮春的徐伯，透露當年由下午寫至晚上雖有一千多元收入，但漸漸地寫上十數小時內仍很少人買，因此近年都沒有再寫；而玉器市場搬遷後，他們的檔口變得更加細小，場面也更加冷清。身處電子化年代，現時熟客也不再來寫信，就連聖誕卡、賀年卡都甚少見。唯一感到安慰的，是徐伯在這數十年間以寫信的收入養大了4名子女，新年即使不寫揮春，也可含飴弄孫共聚天倫之樂。