清拆石籬中轉屋｜團隊倡人口凍結代替臨時收容所　為居民「解渴」

從前，一隻口渴的烏鴉到處尋找水源。終於，牠找到了一壺水，但瓶口太窄，無法喝到瓶中的水。烏鴉想盡辦法，終於想到把小石投進瓶內，水位便會上升，牠就有水喝了。《烏鴉喝水》的故事眾所周知，但大家都會忽略了故事背後，其他找不到小石的烏鴉們，只能放棄這壺水去繼續尋找水源，退而求其次選擇喝污水，或甚不幸渴死的烏鴉。

撰文：香港中文大學博群社區研究計劃學生團隊



在香港，中轉屋就是遇上天災人禍、遭到因政府執法（如工廈劏房）而被遷拆的鳥兒的「救命水」。但現時的申請流程繁複兼漫長，令申請人有時只能放棄。首先，如果因政府執法被清拆，申請人需留守至收樓階段，並且通過入息審查及數次家訪證明自己符合申請公屋資格。隨後，申請人需入住臨時收容中心，為期至少三個月，直至換取「無家可歸」證明，才可以輪候入住中轉屋。猶如即使身體已經嚴重缺水，烏鴉仍要來回數十次回搬石仔，投進水壺，至脫水邊緣也未必喝到一口水。

有水無雀飲，有屋無人住？

政府聲稱中轉入住人數甚少，因此將於在2022年清拆現時本港市區內碩果僅存的石籬中轉屋，預期329戶受影響 。不過，其實早於幾年前因為樓宇結構安全問題，已暫停新租戶入住。加上政府甚少向市民積極推廣中轉屋，市民對中轉屋一知半解，甚至與社會房屋等概念混淆。因此大部份合資格的市民都很可能未有申請中轉屋，而會循其他市場途徑，並很可能因經濟困境，而再次尋覓到不適切的居所。在居民住屋權的角度看，他們很可能再次面對拆遷；而從政府資源的角度看，於是出現了「有樓無人住」的情況。因此，中轉屋入住人數少，未必與「沒有需求」有關，反而是和政府「沒有推廣」有關。

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忍受收容所惡劣環境三個月才算「無家可歸」

至於少數得悉入住中轉屋流程的市民，亦難逃歷盡艱辛的命運，都未必能入住中轉屋。臨時收容中心環境惡劣，既有蝨患，亦欠缺雪櫃、穩定網絡、私人空間。而且，住戶要共用廚廁，出入長期受到嚴密監控，晚間不開門，不單似集中營，亦不利上夜班的居民。再者，中心位於屯門寶田，離市區甚遠，既不利學童上學，亦不利市民上班。但若然申請人要入住中轉屋，就必須忍耐，在臨時收容中心住滿三個月，政府才認為你算是「無家可歸」。如果你中途忍受不了，那對政府而言，你便是「無需要」的人士了。試問如此生活，又有幾人能忍受？這不是等於刻意排除有需要居民入住機會？

針對以上流程問題，我們建議取消不適切居所住戶申請人必須入住臨時收容中心的條件。以於清拆令發出時，進行為期七日的人口凍結，證明住戶受遷拆影響而無家可歸。若受影響住戶錯過人口凍結期限，亦可憑住址證明換取相關證明。已登記的住戶即可暫時於中轉屋居住，並接受入息等其他方面的審查。同時，政府亦應定立罰則，防止業主於清拆令發出後繼續招租，令更多租客受到遷拆影響。如是者，居民才能在危急情況下「解渴」，找到安身之所，政府部門亦能順利完成所需的審查，從而發揮中轉屋在社會的功能。