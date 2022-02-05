集體回憶｜逾30年傳統零食店廣良興結業在即　一蚊零食或成絕響

位於天水圍天耀廣場地下的廣良興，是香港少有售賣傳統零食的店舖。惟在疫情及傳統零食沒落的影響下，廣良興於屯門的兩家分店早前已相繼結業，而在天水圍屹立三十年的最後一家分店亦因租約期滿，將於本月15日結業。消息一傳出，街坊均感到可惜，認為傳統零食店已買少見少。負責人對結業決定感到無奈，直言因目前市道「睇唔到前景」，又指店舖經營多年，與不少街坊結下緣份，希望日後有機會能捲土重來。



賣涼果及豬肉乾起家

廣良興是本港售賣傳統零食的老字號，已有逾三十年歷史。負責人何小姐指，店舖在天耀廣場未建成之時已存在，經歷多次遷舖後，才在現址經營下去。何小姐透露，廣良興其實是賣涼果及豬肉乾起家，因年代變遷，才加入不同種類貨物，維持生意。店內的傳統零食如石頭朱古力、可樂糖及Pizza糖等多年來都大受歡迎。但時移世易，店內也售賣一些時下小童喜愛的日本日本食玩及各類型糖果， 「要走大路先可以生存」。

正因店內零食種類繁多，價格相宜，廣良興一直深受街坊歡迎。何小姐指，疫情前不少附近的學生會趁午休及放學時間來光顧，「有啲由細見到大，到佢𠵱家結咗婚，仲會帶佢嘅小朋友返嚟探我」。惟在疫情影響下，學生客源亦因此減少，嚴重影響生意，「疫下啲家長都會叫啲小朋友少啲落街，有啲家長仲會係舖頭直播，遙距畀小朋友選擇，之後幫佢哋買零食返去」。

疫下生意大跌 負責人拒減員工人工

對於店舖即將結業，何小姐亦感無奈，直言在疫情及傳統零食沒落夾擊下，「睇唔到前景」。她透露疫情初期，生意已大跌四成，店內的營運支出如運輸費、租金及人力成本不跌反升，「啲員工喺度做咗好多年，你又唔好意思減人工，加少少，點都要啩」。廣良興老闆蕭先生亦指生意大不如前，現時部份貨品供應商更因疫情而倒閉。

廣良興老闆蕭先生指生意大不如前，現時部份貨品供應商更因疫情而倒閉。（曾鳳婷攝）

何小姐亦不看好店舖的前景，「又唔知個疫情幾時完，就算完咗，要生意重回正常，都要花一段時間」，故老闆決定在業主加租及租約期滿的情況下，忍痛結業，「如果日後個市道好返啲，都會傾向想返嚟做」。在天水圍店工作多年的黃小姐亦對店舖結業依依不捨，「班學生哥冇咗平嘅零食買，𠵱家邊度仲有1蚊，2蚊就買到嘅零食？」

街坊嘆傳統零食店買少見少

「我住咗喺度幾耐就幫襯咗幾耐」，街坊楊小姐認為，現時已很少地方能買到傳統零食，「呢度啲零食，類型又多又平」。楊小姐提到，現時的小朋友要買零食，都會選擇到便利店，以方便為先，所以她與小朋友逛街時，亦會特意帶他們到小店買零食。對於廣良興結業在即，楊小姐大嘆可惜，「因為買少見少，我覺得遲啲小朋友未必會知呢啲傳統零食，都希望可以留返呢類型嘅店喺香港」。

中學生黃小姐則表示，廣良興一直深受附近中小學生歡迎，「一講大家都知係邊間，我由小學買到中學」。黃小姐大讚店內零食價格親民，種類繁多，訪問當天，她便是特意前往搜羅日本食玩，「呢度啲食玩多選擇，又平過出面，所以我會成日過嚟買」。她對於店舖結業非常可惜，並指日後或需要跨區才能買到心儀的食玩。