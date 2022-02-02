財政預算案｜團體扮財神請願　促財爺再派1萬元或消費券紓民困

疫下持續兩年，影響本港經濟，變種新冠病毒更令年關難過。有團體趁今日年初二（2日）到政府總部外請願，要求政府研究再向市民派發1萬元，鼓勵市民留港消費，同時舒緩家庭經濟壓力。團體表示，希望財政司司長能體恤疫下民生需要，把上述的紓困措施納入2月23日公佈的財政預算案中。



專業動力成員今日以財神裝束到政府總部外請願，向財政司司長請願，要求政府研究再向市民派發1萬元，以700萬人受惠計算，約需庫房700億，團體亦促請政府考慮以消費券模式向市民派發。專業動力成員方國珊認為，政府可沿用已有的申請系統及市民的收款戶口資料直接轉賬，減低系統開發成本和行政費開支，節省數以億計的行政支出。

方國珊提到，目前本港各階層均受疫情衝擊影響家庭收入，例如中產家庭關注交稅及子女的教育開支，她促請政府考慮提高多項免稅額，因基本免稅額及已婚人士免稅額接近6年未調升，她亦期望政府能一併提高子女免稅額、供養父母/祖父母的免稅額，追回歷年通脹。

此外，由於學生書簿費及校服費年年加價，而學生興趣班、補習等開支，對家長來說都是一大負擔，方國珊期望2,500元的學生津貼能加碼，或考慮按年級釐定津貼金額。

專業動力指，根據多份統計報告資料，估算目前本港約有45萬名家庭照顧者，他們需照顧約20萬名殘疾人士、18萬名長期病患者、13萬需要協助的長者及8,000多名有特殊教育需要的學童，團體建議社署或政策局定期進行調查，掌握照顧者的實際情況及人口狀況、地區分佈等，用作制定服務及範圍。

疫下照顧者的生活更見艱難，方國珊表示，本港現時資助院舍平均輪候時間為18個女，而現時護老者津貼及殘疾人士照顧者津貼均處於試驗計劃，由社署發信邀請輪候院舍、社區照顧服務、康復服務等家庭申請，分別向80,805個長者及27,810個殘疾人士家庭發信，惟少於8%家庭申領津貼，獲批宗數少於資助名額。她相信因申請須符合每月80小時照顧時數、家庭入息限額等規定，令不少全職工作的照顧者感申請門檻苛刻而卻步，專業動力建議把上述兩項照顧者資助計劃恆常化，放寬或取消申請門檻，並開放予全港有需要的家庭申請，減輕照顧者的經濟壓力。