聾人紋身師無懼缺陷入行：沒有聽力的世界讓我更專注

隨着新世代對紋身藝術接受程度的提高，它逐漸由地下走向公開化，尖沙咀商場日前舉辦本港紋身綉，邀請本地多紋身師即場獻技，當中Jacky是全場唯一一位聾人紋身師，他指對紋身的熱愛源於「睇英超」，其後在港拜師學藝，目前已是獨當一面的師傅，他希望透過紋身改變老一輩人認為「紋身即壞人」的觀念，「唔好用佢嚟標籤一個人嘅好壞，同樣唔好鎖定聾人只能限定某種工作或才能。」



聾人紋身師由收看英超賽事萌生興趣入行

現年32歲的Jacky患有先天性失聰，自少便喜愛畫畫代替語言表達感受，十多年前赴愛爾蘭就讀高中學校時，發現很多外國人身上都有紋身，加上地利之便，經常觀看英超比賽，見到很多球員都有自己獨特的「圖騰」，開始對紋身產生興趣，直至2010年返回香港後，先慢慢透過網上學習不同種型及風格的紋身圖案，直至3年多前正式在一間本地紋身館拜師學藝，目前已滿師出道。

紋身師靠着與客人說話溝通的表達，去理解想要個人獨有的圖案，雖然無法語言是其中一個障礙，但他稱通常會提前向客人表達自己聽不到說話，可以望向對方讀唇或透過WhatsApp即時通訊工具以文字進行溝通，一般客人大多會接受建議，他反認為沒有聽力的世界，有助將專注力集中於視覺及觸感上，紋身時特別專心，不受外界所影響，視覺刺激亦較一般人更為敏銳。

欣賞紋身客人敢愛敢恨

Jacky面對過無數客人，他們對紋身均有不同個人要求，最記得一名男客人先後點名兩次指定他紋身，其中一次他提出所有人心目中都應該有團火，火亦適合表達他的個性，於是在手臂紋上營火，而另一次則以女友曾在日本航空擔任空中乘務員的經歷，紋上空姐坐在簡寫「JAL」飛機上的Q版圖案，以表達對女友的愛意，令他不得不佩服客人的敢愛敢恨。

有人選擇用紋身表達心迹，但仍有很多人還保留以貌取人的思想，一言以蔽之「紋身就是壞人」的偏見，Jacky始終認為不應以紋身作為好壞界線，做人亦一樣。「唔好用紋身嚟標籤人一個人嘅好壞，同樣好似我，唔好鎖定聾人只能限定某種工作或才能。」強調以他個人的工作經歷，不再局限聾人只能從事非政府組織或受社福機構工作，一樣可以大膽跳出框架，做自己喜歡做的事，達到自己想要的夢想。

他日前與其他本地紋身師參與尖沙咀K11商場舉行的國際紋身展，除了即場提供紋身服務外，現場還舉辦紋身比賽，讓參加者接受國際級的紋身師評審，提升技巧及促進交流，提高個人職業涵養，展覽上月底圓滿結束，Jacky稱第一次參與公開活動，難免有少許緊張，但屬難能可貴的經歷，對此感到愜意。