錦田石湖塘驚現垃圾山　清潔工來回走動30轉「人肉運走」清空

新春期間，各家各戶聚首一堂，熱鬧過後，卻難為清潔工。錦田石湖塘近日出現垃圾山，問題困擾當區居民多年，有居民投訴該處環境惡劣，有時垃圾多至湧出馬路，工友在年初二時要走近30轉才得以清空垃圾。有工會指，因為近年新界村屋頻頻落成，人口增加，令垃圾量增加近一倍，一眾工友清潔得很辛苦，建議署方增派人手及放置垃圾斗，從而減輕工友壓力。



垃圾箱不敷應用 靠人手推出大路

這座垃圾山位於錦田石湖塘的一個路口處，一大堆垃圾擺放在一間邨屋門前，附近有不少居民居住，垃圾站問題困擾當區居民多年，《香港01》今日（4日）年初四在清晨到場查看，發現現場垃圾量驚人，更有不少垃圾袋溢出道路，現場傳來一陣陣臭酸味。

垃圾站內擺放了兩排標準660公升的黑色垃圾桶，全部都被塞滿一袋袋垃圾，垃圾桶旁亦堆滿形形色色的垃圾，除了一般廚餘外，亦有不少大型傢俬雜物，最值得留意的是有大量已使用過的煙花筒，估計有人狂歡過後，將已燃放的煙花廢棄在此。

由於垃圾山位於民居路口旁，車路寛度只足夠讓私家車進出，大型垃圾車根本無法駛入，唯有依靠清潔工友將一袋袋垃圾放進一個大型垃圾桶中，再將垃圾桶放在手推車上推出主要幹道的垃圾站。兩個垃圾站距離來去一轉大概需時5至10分鐘，記者到場留意到負責清潔的工友已走了好幾轉，已清空的標準黑色垃圾桶卻只有僅僅4個，餘下垃圾量仍然驚人。

新界村落人口攀升 促增派人手、放置垃圾斗

香港食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑表示，垃圾增多是因為近年新界村落的人口增加，以位於元朗元崗村為例，近年人口由約1,000人升至2,000人，增加了一倍人口，石湖塘村同樣面臨同樣處境。李美笑指，以前有兩個垃圾站，但現在只餘下一個，整條石湖塘村的垃圾都堆在同一個地方，負責工友清潔得十分辛苦，工友需要走很多轉才可將該處的垃圾清空。

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面對工友的處境，李美笑提出幾項建議紓困，首先最實際是增加人手數目，以應對不斷增加的居民及垃圾量，減輕工友勞損。其次署方可參考其他村落的做法，在村之間設置一些小型垃圾斗（又稱勾斗、環保斗），讓附近居民將垃圾掉進在內，然後工友可以用備有伸縮大勾的勾車，勾走整個垃圾斗，然後運去位於大街的垃圾站；同時呼籲附近居民也可走多幾步到大街掉垃圾。