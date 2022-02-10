基層「新鮮人」怕悶不當白領受訓成教練：攀石令我學會謙卑

社會經濟受疫情影響，不少初出茅廬的青年或要面對就業困難。近日有企業伸出援手，為本港青年發掘一條新出路回饋社會。Just Climb室內攀石場自2011年成立，多年來致力推動攀石運動，去年推出《JUST CLIMB 「升呢」日記》，項目受社會創新及創業發展基金（社創基金）資助，透過招募及培訓來自低收入家庭的年輕人及更生人士成為攀石教練，成為導師後，再指導來自低收入家庭的兒童進行免費體驗攀石。



Just Climb室內攀石場自2011年成立，由全國前攀石冠軍何善揮創立，希望透過《JUST CLIMB 「升呢」日記》計劃，回饋社會及推動攀石運動。JUST CLIMB總經理關卓茹表示，留意到近年社會整體氛圍較差，經歷一連串社會運動及受疫情影響，不少年輕人或會面對就業困難，因此將計劃的目標對象，設定為來自低收入家庭的年輕人及更生人士，招募他們來到攀石場進行培訓及實習，表現良好的更會獲聘成為攀石導師。

大學畢業卻陷迷惘期 一個決定改變人生

鄭兆東（下稱阿東）是其中一名完成JUST CLIMB 「升呢」日記培訓的青年，現時是公司的攀石導師。阿東出身低收入家庭，去年大學畢業成了職場「新鮮人」，卻度過了一段迷惘期，原以為畢業後會「跟大隊」順理成章進入寫字樓過文員生活，怎料朋友的一個邀請，令他搖身一變成為攀石導師。

阿東認為大學生畢業後的面向很單一，大多只能在寫字樓或大公司工作，他在過去實習中發現，文職工作並不適合自己，於是受朋友邀請參加這個計劃。阿東自小在屋邨長大，缺乏資源，深深明白到基層孩子缺少發展興趣的機會，只能靠努力讀書上游，他亦留意到社會有時以歧視目光看待更生人士，希望能向他們伸出援手。阿東認為，大家起初對攀石並不太熟悉，但學員之間的交流卻很自然真摯，「感覺到大家膽粗粗去試嘅嗰股熱誠。」

「面對一堆石頭時，你只可以一碌木咁企喺度」

攀石令阿東學會謙卑，在學習攀石前，雖然也有做其他運動的習慣，但初次攀石卻令他感受到自己的軟弱，「𠵱家科技發展咁勁，人人都好似能人所不能咁，但當你面對一堆石頭嘅時候，你都只可以好似一碌木咁企喺到」。阿東形容，只有幾米高的攀石牆，可能只是常人身高的一倍，但有時就是無法攀上，激起他希望不斷挑戰自己。攀石亦令阿東發掘自己的另一面，「原來讀完書之後，仲可以搵到自己更多唔同嘅面向」。他從未想像過自己會成為一個攀石導師，期待公司未來會繼續開放這些有意義的項目。

攀石令阿東學會謙卑，在學習攀石前，雖然也有做其他運動的習慣，但初次攀石卻令他感受到自己的軟弱。（Just Climb提供圖片）

為基層及更生人士提供機會

總經理關卓茹表示，計劃從去年開始，利用社交媒體進行招募約15至20人參加體驗日，經面試篩選出最後8人成為學員，接受由創辦人何善揮的親身培訓，訓練結束後再完成6次實習，而實習對象是一些低收入家庭的小朋友，她形容整個計劃可達「三贏局面」，既可為公司培訓新血，又可以讓年輕人學得一技之長，甚至投身攀石行業，最後更可令一眾小朋友免費體驗新運動。關卓茹感謝社創基金的支持及欣賞，在計劃未成形前，為他們提供了不少靈感，令他們更確信計劃會為社會帶來效益。

總經理關卓茹形容整個計劃可達「三贏局面」，既可為公司培訓新血，又可以讓年輕人學得一技之長，甚至投身攀石行業，最後更可令一眾小朋友免費體驗新運動。（Just Climb提供圖片）

計劃完成後，關卓茹認為很多來自低收入家庭的年輕人及更生人士，即使對工作和生活都很有熱誠，但缺乏機會改變人生，期望透過這次計劃，讓年輕人得到工作機會外，也可尋找到自我價值及方向，重拾自信心融入社區。關卓茹坦言，看見學員們由零開始到現在開始指導他人，也感到開心及滿足，希望他們能保持這股熱誠，將正能量回饋社會。