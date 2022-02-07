民政署派快速檢測套裝　前區議員批混亂：長者看不明英文說明書

撰文：曾鳳婷
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因應九龍城、大埔、灣仔及中西區的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署昨日（6日）陸續向上述地區的住戶、清潔員工物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。有區議員指當局派發情況混亂，亦沒有提供清晰指示，令部分市民誤以為派發套裝的地方即必須要強制檢測，與收集深喉唾液（樽仔檢測）一樣，需要交回相關結果。有市民反映套裝只有英文說明書，令長者不懂得如何正確地使用，市民亦不知道若不幸測得陽性結果時，應如何處理。

民政事務總署派發共約41,900套病毒快速測試套裝中，大埔區佔大半數，共約25,000套，當中包括大元邨、八號花園、翠屏花園、海寶花園及美新大廈。大埔前區議員區鎮樺指，昨日派發快速測試套裝後，隨即收到不少街坊查詢。他指出，由於派發方式是民政事務總署委託大廈物業管理公司進行，但適逢周日，大多公司管理層均放假，令整個派發過程混亂，「佢哋（保安）會放入信箱，但有市民反映出現唔夠數嘅情況」。區鎮樺指，有部分居民更誤以為與收集深喉唾液（樽仔檢測）一樣，需要在完成後交回結果，故急切希望拿到足夠數目，「有啲以為你派到（快速測試套裝）就代表要強檢」。他認為造成相關誤會是源於信息不清晰，民政事務總署和物業管理公司的交接上亦有問題。

民政事務總署昨日（6日）陸續向上述地區的住戶、清潔員工物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。（政府新聞處圖片）

「我哋都係分享教學影片，畀佢哋跟住做」

街坊收到的快速測試套裝，內裏有一張有民政事務總署提供的須知及一盒快速測試套裝。當中須知寫有三項，包括要求市民細閱快速測試套裝的說明書，並按指示進行及結果；第二是呼籲市民若感到不適應盡快求醫；第三是強調快速測試套裝並不能替代政府強制檢測的要求，但快速測試套裝的說明書只有英文說明。區鎮樺表示，大埔區內尤其大元邨的長者人數較多，大都不懂得英文，故不少長者向其查詢，「我哋都係叫佢搵屋企啲後生幫手，或者分享使用快速測試套裝嘅教學影片，畀佢哋跟住做」。

建議提供直線供市民查詢

區鎮樺認為，現時首要向市民提供中文說明書及快速檢測教學，「如果做錯咗，誤以為係陽性，就變成好心做壞事」，故確保市民懂得正確使用檢測套裝十分重要。他建議當局應明確地寫出完成快速檢測後的安排，如發現陽性時，市民應該如何處理，「係打999，直接去睇醫生，定去急症？」他亦希望當局能安排直線電話，供物業管理公司及市民直接查詢相關事宜，減少誤會出現。

快速測試套裝使用方法（或會因牌子不同，而有所差異，請詳閱說明書）

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