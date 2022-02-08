疫情｜髮型屋周四起停業即爆預約　負責人盼勿再犧牲各行各業

疫情持續升溫，今日（8日）特首林鄭月娥下午表示，將擴大受599F規定表列處所，原有17項處所中，新加入6項，包括宗教場所、商場、百貨公司，街市（或市集）、超市、髮型及理髮屋。其中，髮型屋將於本周四（10日）起停業，待疫苗通行證推出後再重開，即意味客人須完成接種疫苗及使用疫苗通行證進入場所。有髮型屋負責人指，消息發布後，店舖預約隨即爆滿，他們坦言早有心理準備會把髮型屋納入599F，但認為每逢疫情惡化便隨即勒令關閉某些行業的做法不理想，亦未能有效地控制疫情爆發，故希望政府推出中長期和顧及小商戶、打工仔利益的，而非一味煞停各種行業。



Luby是LeHuit 8 Salon的負責人是有30年經驗的髮型師。他表示，過往受疫情影響下，生意曾下跌三成。LeHuit 8 Salon現時有兩家分店，分別是在屯門栢麗廣場及元朗昌裕大廈，他透露僅元朗的店舖租金達6位數字，兩間店舖共有50名員工，負擔甚重。原本店舖明天放完新年假後正式啟市，惟後天卻要停業，即意味只能開業一天。Luby指停業消息一傳出，明天的預約即爆滿。他對髮型屋納入599F亦不感意外，惟髮型屋的相關安排需時處理，「消息一出，呢幾個鐘就有好多客問啲Booking點算，我一陣都要開會傾傾」。

政府宣佈推出「疫苗通行證」，即要求進入髮型屋人士須完成接種疫苗及使用安心出行。Luby坦言擔心影響生意，「但開總好過唔開，白交租，有開有收入先」。他亦表示，現時店內九成員工已至少接種第一針疫苗，他們亦鼓勵未打疫苗的員工盡快接種，「我哋會畀針假，打嗰日，同第二日都可以拎」。

Luby提到，現時每當疫情惡化，政府隨即勒令關閉某些行業的做法不太公平。他認為疫情爆發未必一定與表列處所開放有關，近兩年政府卻以同樣手段希望控制疫情爆發，但成效卻未如理想，「睇返外國，佢哋當感冒，而清零無一個地方做到」，惟本港每次均決定先犧牲各行各業。Luby希望政府能推出一些中長期措施處理疫情，並同時顧及小商戶及打工仔利益的措施，而非一味煞停各種行業，「希望政策可以改變，唔好每次都只係停業」。他亦希望政府能同步落實相應補助，助業界減少租金上的負擔。

多區髮型屋外排長龍

