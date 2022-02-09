情人節｜約一半受訪男女不想收偶像周邊產品　抗疫品蟬聯最差禮物

下周一（14日）便是情人節，雖然在疫情肆虐下，節日氣氛淡薄，但仍有不少男女希望透過送禮表達愛意。有約會公司進行調查，訪問997名男女，了解他們在疫情下的情人節節目，以及向心儀對象送禮及消費模式的取向，結果顯示，口罩及酒精消毒液今年蟬聯情人節最差禮物，而今年亦分別有41.3%男士及58.9%女士，均表示不想收到偶像歌手周邊產品作為情人節禮物。



約會公司香港婚活進行有關情人節送禮的調查。香港婚活創辦人張惠萍（Anita，右）表示，情人節並不適合向伴侶送上偶像周邊產品表達愛意，旁為香港婚活另一創辦人黃嘉如（Yubi）。（呂凝敏攝）

疫情持續兩年，港人外出意欲減低，惟下周一便是情人節，不少男女仍希望透過送禮向心儀對象表達愛意。約會公司香港婚活於1月5日至2月7日透過電話、街訪及網上問卷進行調查，訪問997名男女，了解他們在疫情下之情人節節目，以及向心儀對象送禮及消費模式的取向。

有60.9%及71.4%的男女最不想收到口罩及酒精消毒液，蟬聯情人節最差禮物。（資料圖片）

「情人節送第二個男仔嘅poster，令對方尷尬」

結果顯示，有60.9%及71.4%的男女最不想收到口罩及酒精消毒液，蟬聯情人節最差禮物。今年有偶像團體人氣高企，每次出產周邊產品時，均引起「粉絲」搶購潮，甚至有不少男士因女伴迷戀男團成員，家中被不少男團產品佔據而變成「前夫」。惟調查顯示，如果在情人節將之作為禮物送給另一半便不受歡迎，分別有41.3%男士及58.9%女士表示，不想收到偶像歌手周邊產品作為情人節禮物，香港婚活創辦人張惠萍（Anita）表示，情人節並不適合向伴侶送上偶像周邊產品表達愛意，「今年市場上多咗好多偶像周邊產品，但如果情人節送第二個男仔嘅poster畀對方，其實都令對方幾尷尬」。

今年有偶像團體人氣高企，每次推出周邊產品時，均引起「粉絲」搶購潮。（資料圖片）

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逾三成受訪男士盼收到數碼電子產品

逾三成受訪男士希望收到數碼電子產品作為禮物，其次是DIY手作禮物，第三位是衣服鞋履。此外，逾四成受訪女士最想收到DIY手作禮物，其次是手錶或珠寶首飾，第三是鮮花，第四位是名貴手袋。由於港人已習慣網上購物，今年只有約六成受訪男士及逾半受訪女士表示會到實體店購買禮物，比去年下跌。

下周一（14日）便是情人節，雖然在疫情肆虐下，節日氣氛淡薄，但仍有不少男女希望透過送禮表達愛意。（資料圖片）

行山郊遊慶祝情人節成疫下新常態

受疫情影響，港人活動及娛樂受限，今年有四成受訪男士及近六成受訪女士表示，會在家中慶祝情人節，至於期望與伴侶到酒店Staycation過情人節的，男女則各佔41.3%及39.3%。逾六成受訪男女表示，疫情減低情人節外出用餐的意欲，僅約一半受訪男士及48.2%女士希望與另一半於情人節外出用餐，反映港人已習慣居家度過各種節日。張惠萍又指，疫情持續多時，不少情侶亦改變拍拖活動，「以行山郊遊慶祝情人節嘅百分比，由早年得幾個%，到今年升到28.3%，反映呢項活動成為疫情新常態。」

此外，疫情亦重挫各行各業，不少人收入受影響，有43.5%受訪男士願意花費$1,000至$5,000買禮物予伴侶，比去年的49%輕微下跌，另有32.1%女士願意花費$1,000至$5,000買禮物給對方，比去年的36%同告下跌。

香港婚活表示，今年情人節及農曆新年前，本港爆發第五波疫情，嚴重影響港人消費及外出用餐意欲，調查結果亦顯示，本地男女在禮物花費上亦較去年謹慎，疫下男女亦已較以往不計較錢及禮物。香港婚活建議，市民可多運用創意心思贈送DIY手作禮物，價錢相宜且能向對方表達心意，至於近日政府收緊防疫措施，如伴侶因擔心疫情或隔離難以出門見面慶祝，香港婚活建議可於情人節當日進行視像通話或寄送情人節禮物，亦可於當日佈置家居及下廚，甚至可透過外賣餐廳推出的情人節套餐，表達愛意及重視對方的情感。