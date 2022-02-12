赤腹松鼠薄扶林水塘向行山者求救　成嘉道理農場拯救第6萬隻動物

嘉道理農場暨植物園營運的野生動物拯救中心昨（11日）公布，接收第6萬隻野生動物。牠是一隻赤腹松鼠，由行山人士在薄扶林水塘發現，當時松鼠爬到的行山人士的腳上，園方指拯救團隊從松鼠的年紀判斷，松鼠不知何故離開了父母，當時向路人尋求溫暖或食物。



在薄扶林水塘發現的一隻赤腹松鼠，由嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心帶回照顧，為該中心第6萬隻接收動物。（中心提供圖片)

仍留園動物98%屬瀕危物種紅色名錄

該園野生動物拯救中心於1994年成立，園方表示，至今接收了多種物種的動物，當中逾90%的鳥類、哺乳類及蛇類屬香港原生動物，而逾90%已接收的兩棲類和非蛇類爬行動物屬外來物種，因而不能在香港被野放。在今年1月，仍然留在園內被暫時照顧的非蛇類爬行動物中，高達 98%被列入世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，即屬於全球易危、瀕危或極危類別。

園方表示，曾經接收4隻加拉巴哥象龜（Chelonoidis niger），是於2016年一宗野生動物走私案中被當局發現及充公。非法寵物貿易助長了走私活動，尤其是針對此類稀有和高價值的動物物種，園方通過保管和照顧這些走私案的受害動物支持當局的執法工作，並幫助每個物種尋覓合適的國際保育項目。由2017至2021期間，拯救中心的獲救動物存活率為 68%。基於許多動物抵達拯救中心時其健康問題嚴重，以及野生動物罪案的持續威脅，40%至 50%存活率被認為是同類拯救中心的現實目標。

拯救中心的職員照顧獲救的果子狸，目標是提高其生存 和野放機會。（中心提供圖片)

被救赤腹松鼠獲充份喝水和保暖

園方表示，接收的第6萬隻動物——薄扶林水塘赤腹松鼠，被發現時緊緊抓住行山人士的腳，像尋求保護一樣，儘管嘗試將牠放回樹上，牠仍拒絕返回野生棲息處。牠到達中心時很瘦、安靜和神情呆滯，首要的是讓牠充份喝水和保持溫暖。

返五年58%獲救動物成功重返野外

動物保育部主管艾加里表示，很多接收的本地野生動物在被拯救期間已經情況欠佳。牠們可能被捲入嚴重事故，例如撞窗或撞車；外來動物物種在跨境走私期間經常遭受殘酷的禁閉。艾加里指獲救動物的存活機會因事故種類、受傷類型和到達拯救中心時的情況而異，過去5年已接收的本地動物中，有58%成功重返野外。部分已康復但無法重返野外的獲救動物，會居住於園內教育展示區。

提醒發現動物BB最好讓牠們留在原處

園方指出，野生動物會因多種原因被送到拯救中心，當中不少是人類衝突和互動的結果，或撞向人工的建築結構。例如動物幼崽可能會在其父母仍在附近時被途人檢走，即使行為出於善意救助，但提醒很多情況下把動物留在原處會對牠們更為有利，因為野生動物在覓食或捕獵時，本來就會留下幼崽無人看管。其他人為造成的障礙包括反光窗戶、車輛行走、廢棄漁具和俗稱「老鼠膠」的黏膠捕鼠器等，均有機會為野生動物帶來嚴重問題，令其需要營救。