D類食肆推行疫苗通行證　酒樓感操作混亂　寧停業待統一後重開

第五波疫情以幾何式爆發，政府將於本月24日推行「疫苗通行證」。屆時市民進入食肆、商場及超市等17個表列處所時，必須掃瞄安心出行及展示針卡，當中D類食肆將於今日（10日）率先試行，同時收緊C區每枱人數上限由4人收緊至2人，待24日疫苗通行證全面實施後，全港食肆將改以D類模式營運。有酒樓負責人形容現時要做兩步「很麻煩」，亦令不少員工混淆，索性停業待24日措施統一才重開。



創科局昨天（9日）在Facebook專頁公布「疫苗通行證」使用教學，商戶將在當眼處擺放裝有「驗證二維碼掃瞄器」的手機及「安心出行」二維碼，市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到代表以接種疫苗的「咚咚」聲，才可進入場所，D類食肆於今天起率先運行「疫苗通行證」。

決定後日起停業

位於旺角彌敦道的倫敦大酒樓為D類食肆之一，副總經理蘇萬誠表示，今天只有數枱食客劃分在D區，即兩人以上而全部食客都已接種疫苗。他認為D類食肆率先推行疫苗通行證令酒樓運行混亂，決定從後日起停業，待24日時措施統一至重開酒樓。

副總經理蘇萬誠認為D類食肆率先推行疫苗通行證令酒樓運行混亂，於是決定後日起停業，待24日時措施統一至重開酒樓。（歐嘉樂攝）

蘇萬誠解釋，今日的做法為員工帶同手機為D區食客掃瞄針卡，待本月24日酒樓重開時，將一併在地下接待處完成掃安心碼及檢查針卡兩個程序，他指「𠵱家有啲用、有啲唔用，會好混亂」，員工亦不知道要先招呼還是檢查，更有些食客坐在C區可免去檢查針卡。

兩步掃瞄麻煩 促設「拍卡機」方便食肆

蘇萬誠表示，政府未有提供有相關儀器讓食肆檢查針卡，酒樓現時需自行在食環署下載應用程式掃瞄市民的針卡，並已教導部分員工如何操作。他表示，相信政府於今天下午3時會交代更多詳情，「政府如果推出一部好似八達通嘅機，拍一拍上得嚟咁就最好啦」。

蘇萬誠續指，現時需要食客先掃瞄安心碼，再由職員掃針卡紀錄，認為措施很麻煩，會窒礙到一些心急食客，令發生磨擦的機會增多，盼望政府可以推出一部機器，令檢查程序可以一次過，「出部機畀我哋最好，我哋咁大間畀3部機我哋，好似上巴士咁拍一拍」。

難以預計生意影響 相信未有受新政拖累

比起擔心在檢查上有「漏網之魚」，蘇萬誠表示更擔心疫情的發展，酒樓繁忙時動輒有近萬名食客，員工需要接觸客人的碗碟，保障他們的安全也十分重要。他另指未來的生意難以預計，疫情如果緩和生意或會好轉，又或待未來新措施正式實行後，食客又更安心出外進餐，不過他形容生意未有受新措施影響，指現時本港疫苗接種率近81.9%，「唔打嘅人得好少」，相信要求食客打針對生意影響不大，反而疫情嚴峻才是生意慘淡的根源。

D區食客：只會同打咗針嘅朋友飲茶

食客阮先生表示，今天相約朋友來酒樓飲茶相聚，「都喺平時飲開嗰班」，認為新措施可以接受，旁邊食客都已接種疫苗亦令他更安心，他形容自己只會與已接種疫苗的朋友相聚，「最少都要打咗一針」。阮先生另指，家人都已接種了疫苗，12歲以上的孫仔都已接種，被問到未來會否與孫仔相約飲茶，他指「後生仔好少飲茶，會約食飯。」

食客何先生3人來到酒樓D區用餐，他們均已接種疫苗，因此可3人一枱坐在D區，但職員需檢查他們的針卡紀錄，他認為新措施令他們用餐更為安心。（歐嘉樂攝）

何先生3人來到酒樓D區用餐，他們均已接種疫苗，因此可3人一枱坐在D區，但職員需檢查他們的針卡紀錄，他認為新措施令他們用餐更為安心。