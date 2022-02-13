疫情｜元朗檢測站人流銳減　印傭連續六周放假無外出

新冠疫情持續，日前更出現外傭確診後被醫院拒收後，導致全家中招的事件發生，位於元朗市東社區會堂外，今日有外傭排隊等待檢測，指自第五波疫情爆發以來，便聽取僱主要求，連續六個星期周末未有外出聚會，僅留在家中休息，她坦言理解僱主的憂慮，現時除工作上需要外，盡量避免外出及加強個人衞生，保障雙方安全。



人龍早上9時消散 只有零星巿民排隊

元朗市東社區會堂早上8點開放，9時開始出現人龍。現場分有三條排隊隊伍，分別是現場預約自費檢測、有預約正等候進行檢測及無預約強制檢測隊伍，目測估計強制檢測隊伍人龍最長，約有100名市民正在冒雨輪候，人龍一度向朗和路延伸，沿途有職員協助市民，預計約1小時內便能完成檢測。有職員透露，如見到行動不便的長者或其他有需要的市民均會視乎情況為他們作優先檢測安排。至10時左右，現場人龍已消散，只有零星市民正排隊等候。

已完成檢測的印尼籍外傭Kartinah指，因僱主收到政府公布通知，提醒所住大廈需要進行檢測，故今日前來進行檢測。她提到，現時已是第二次強檢。「第一次來的時候是上星期，等了8小時時才輪到我」。被問到僱主有否要求她在得到第一次檢測結果後才能繼續上班，她則表示，僱主並沒有特別要求，只是讓她在收到結果後，要盡快告知他們。Kartinah透露，自疫情嚴峻後，便聽取僱主要求，現時已有六星期周末未有外出聚會。「僱主會在我放假天給予一個私人空間，讓我自行休息，也不會要求我工作」。她亦對僱主周日禁外出聚會的安排表示理解，故現時除工作需要外，亦會自行減少外出，在外出後回家也會作深層次消毒才繼續工作。「我都擔心會意外感染到，不過我都相信到那個時候，僱主會有一個妥當的安排」。

有外傭透露，自疫情嚴峻後，便聽取僱主要求，現時已有六星期周末未有外出聚會。（蘇煒然攝）

打齊三針市民仍憂染疫 連累家中幼兒

從事建築業的周先生則指，現場人流比起以往大幅減少。於九時半到場的他，預計在半小時內便會完成檢測。周先生提到，他曾在本月8日進行檢測，至今仍未收到相關結果，公司亦要求提供首次檢測陰性結果後方能上班，但幸好8日並非他首次檢測，故暫未有影響工作。周先生透露，早前已完成三針疫苗注射，對於有機會中招則不太擔心，反而害怕會連累家中年幼子女，故會做足防疫措施。「係好無奈，但都只係可以順其自然」。他亦建議，如需要定期檢測的高危工種，能進行自費檢測。「基本自費個邊一日就會有結果，咁返工班人就唔洗等咁耐，影響工作」。

陳婆婆表示，現時為最後一次的強制檢測。她指出，近日曾到鄰區進行檢測，排隊時間少於30分鐘內。她估計會堂今日人流與天氣有關。「落住雨，大家都唔想排啦」。對於衞生防護中心放寬大廈強制檢測準則，陳婆婆則認為作用不大：「如果我知我個座有人中招，其實都會照排隊檢測求個安心，而且𠵱家啲快速檢測套裝好難買，所以我都會排」。