劏房家庭靠丈夫做地盤養家　檢測4日未知結果加劇開工不足

本港新冠肺炎確診個案連日破千宗，檢測能力備受考驗，就連結果亦有嚴重滯後迹象。有基層家庭反映一家四口租住劏房單位，依靠丈夫任職地盤雜工支撐全家開支，其工作地盤日前出現確診個案，公司要求每兩日一檢才獲准復工，但最近一次檢測遲遲未見結果：「9號驗完，預算明日返工，但4日後都未有結果。」令丈夫無法上班，加劇開工不足狀況，下月交租也成問題。有團體就預算案提出一系列建議，促請財政司司長落實為基層紓困的方案。



檢測結果嚴重滯後 復工無期

36歲的黃小姐，與丈夫及一對三歲及兩歲的子女，以7,800元租住油尖旺一間百多呎的劏房套房單位，她稱丈夫在地盤擔任雜工養家，她則在晚上抽空到餐廳任職樓面，兩人加起來大約1.8萬多元的收入，能維持一個家庭的正常開銷，然而第五波疫情來襲後，食肆禁止晚巿堂食，她隨即被通佑暫時不用上班至另行通知，丈夫今月亦出現開工不足的情況，初五後至今只上班3天，公司因應地盤出現確診個案，要求所有員工每兩日一檢，丈夫每日放工後，便到荃灣或屯門社區會堂或流動檢測中心排隊2至3小時，等待結果再復工。

然而，丈夫最近一次在屯門接受檢測後4日，今日仍未收到結果，原本打算明日復工，但若一直沒有陰性結果便不能上班「9號驗完，預算明日返工，但4日後都未有結果。」她稱幸好已交租，但今月開工嚴重不足，擔心連下月房租亦不夠支付，目前已開始節衣縮食，尤其近日菜價飛升令她更加要精打細算。「農曆新年後只有初七買過一次菜心，成25蚊一斤覺得好貴，之後無買過菜，都係食公仔麵、凍肉或者罐頭。」

劏房家庭呻N無：我哋呢啲遇窮越窮

黃小姐曾成功申領過在職家庭津貼，只發過一次金額大約三千多元津貼，之後工時不合最低要求，一直未能成功申請，她指隨着夫婦今月開工嚴重不足，基本已申請無望，加上申請公屋不足三年，無法申請現金津貼，若連第六輪防疫抗疫基金提出的一萬元短暫失業援助金，仍沿用接納強積金戶口為證明，夫婦二人變相成為「N無人士」，無任何資助彌補收入大減，「𠵱家已經諗緊點樣可以打多幾日工，搵到租金捱住先，如果乜都無，我哋呢啲真係遇窮越窮。」

社協副主任施麗珊表示，組織早前調查顯示只有5.3%受訪者開工充足，其餘人士均受到不同程度的影響，包括失業或放無薪假，但百物騰貴，菜價近日又屢創新高，基層生活更加困苦，建議短期盡快發放「及時抗疫津貼」或設立失業或就業不足援助制度，放寬在職家庭津貼，重新再提供N無津貼等；長遠則維持各項涉及民生開支，新一個財政年度以公共開支佔本地生產總值不少於25%作為承擔目標，積極考慮引進「負稅率」制度，按收入水平劃線，高過該水平便徵稅，低過便給予補貼，才有望落實陳茂波司長在網誌中提出推動「共同富裕」的目標，促請對方「講得出，做得到」。