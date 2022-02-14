疫情｜外傭確診女主人疑遭傳染同中招　等足3日才獲通知將送院

疫情嚴峻，今（14日）增逾二千確診，很多個案都未能即時入院診治，部分確診者需要回家等候當局安排。居於元朗村屋的陳小姐表示，家中外傭上周一（7日）感不適，至上周三（9日）陳小姐發現外傭有感冒病徵，便即時分隔外傭和其他家人，並使用快速測試後為陽性，後分別到檢測站、公私醫院進行檢測，終在上周五（11日）確診。

陳小姐亦因有病徵，在上周四（10日）已和家人隔離，後快速測試亦呈陽性。前後使用不同方式反覆檢測數天後，現時陳小姐和外傭幾已確定感染，但事隔三天，陳小姐才剛收到通知將她和外傭送往醫院。



陳小姐育有兩個孩子，一家六口居於元朗村屋。在外傭染疫前，除未滿14歲的孩子，一家人已接種2針疫苗。她表示，家中外傭在上周一時便感到不適，惟並沒有即時告知他們。據陳小姐所知，外傭習慣在放假天和固定朋友到同益商場享用家鄉美食。在疫情漸漸嚴峻時，陳小姐不時提醒外傭外出時要份外小心，亦分享其語言的抗疫防疫資訊，基於外傭已服務家人多達8年，陳小姐便沒有硬性規定她在假日不能外出。

陳小姐的外傭在上周一時便感到不適，惟並沒有即時告知他們。據陳小姐所知，外傭習慣在放假天和固定朋友到同益商場享用家鄉美食。在疫情漸漸嚴峻時，陳小姐不時提醒外傭外出時要份外小心，亦分享其語言的抗疫防疫資訊，基於外傭已服務家人多達8年，陳小姐便沒有硬性規定她在假日不能外出。（資料圖片）

外傭曾到博愛急症室求醫 惟檢測結果需三至五天

至上周三，陳小姐發現外傭有感冒病徵：「佢講嘢感覺好似好多鼻水塞住」。陳小姐隨即把外傭隔離，並讓她進行快速測試後為陽性，惟後發現快速測試已過期，故向衛生防護中心求助，並按指示讓外傭到附近診所求醫，惟診所未有提供樽仔作檢驗，僅供感冒藥。傭人後到博愛醫院急症求醫，一晚通宵後僅告知，檢測結果需要侍三至五天，外傭便回到家中隔離。

同日（即10號），陳小姐一早到元朗檢測站進行檢測，並交回家人的檢測瓶。當天晚上，陳小姐開始出現相關病徵，即時和家人隔離。「好彩嘅係我哋住村居，都叫有地方隔離。姐姐係地下，我係天台，小朋友同先生就係三樓，都有獨立廁所」。

外傭自費檢測呈陽性 向衞生處申報只著回家等電話

由於外傭仍未有檢測結果，故在上周五（11日）分別到檢測中心及由陳小姐丈夫帶她到港安醫院進行自費檢測，多個小時後得出陽性結果，院方則指出已向衛生處申報，讓外傭回家等電話。而陳小姐當晚使用親友提供的快速測試後亦呈陽性。前後使用不同方式反覆檢測數天後，現時陳小姐和外傭已確定感染，而其他被隔開的同住家人則幸好是陰性。

事隔多天才獲通知將送往醫院

陳小姐指，在10號的檢測結果在昨天才收到。「我個結果係陰性，可能當時未發病，但我11號同今日再快測試都係陽性」。而外傭於11號到檢測站則至今仍未收到。9號外傭疑似確診後，一家便隨時佩戴兩個口罩，亦時時用漂白清潔廁所。「無論我幾攰，每次用完廁所，都一定會消毒乾淨」。

在確定外傭陽性後，陳小姐一家更沒有再外出，家中糧食及用品均是依賴親友協助購買。「佢哋買完，放門口」。陳小姐提到，在這幾天她一直打電話尋求衛生防護中心援助，惟電話一直打不通。陳小姐認為當局處理緩慢，更憂心多天來未有接走自己和外傭或會令其他同住家人感染，亦僅靠備用藥物對抗病毒。「我剛收到衛生防護中心電話，佢話會姐姐同我去醫院，其餘家庭人員就在家隔離14日」。惟至今仍未知實質會在何時接走他們。

醫管局將增支援熱線 籲持續高燒抽筋即召救護車送急症室

醫管局於今（14日）疫情記者會中指出，為加強支援等待入院確診病人，除現有「護訊鈴」外，亦會主動致電予有需要的病人以理解情況，醫管局將開設一條「新冠肺炎確診者等候入住隔離設施支援熱線」，專門提供給於社區等待的初步確診人士查詢。

若病人情況轉差，包括出現呼吸困難、持續高燒、抽筋、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、精神迷糊等。醫管局呼籲若病人出現以上情況，「請你哋家人立即叫救護車，將病人送去急症室，我哋係會盡快處理情況變差，以及特別有需要嘅病人。」