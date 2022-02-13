疫情│網民憂封城　市民囤貨備不時之需　菜架、頭痛藥被掃空

本港日前有跨境貨車司機接連確診，令內地供港蔬菜供應受影響，加上一直屢傳疫情惡化，不排除進行封城最後一着，引起民眾恐慌，各類食物及日用品近日出現搶購潮。今（13日）大埔超市的菜架被掃空，西區超市更連樽裝水亦告缺貨，屯門的頭痛藥貨架同樣欠奉，仿如打颱風前夕，民眾瘋狂儲糧以備不時之需。



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屯門超巿頭痛藥架、蔬菜架清空

《香港01》記者今日（13日）到屯門街市及超市了解時，只見昔日被瘋搶購的民生用品如廁紙、即食麵、米等供應尚算充足，惟部分超市的藥架、新鮮蔬菜及雞蛋則所剩無幾。當中頭痛藥及感冒藥更是不見蹤影。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明早前出席電台節目時表示，若患者在家等候送院期間未有出現病徵，仍需要多喝水和休息，而有輕微病徵者者則可以服用紓緩頭痛和發燒等的藥物，估計成為頭痛藥被掃空的其中一個原因。

菜價持續飆高 有人執爛菜果腹

另外，其他地區的超巿搶菜及天價菜情況仍然普遍。有網民於大埔群組中指出，大埔菜價高昂，並上載即時菜價照片，每斤尖葉菜芯及新界包生菜的價格高達36元，芥蘭更衝上每斤38元，其他菜款普遍亦要每斤二十多元，有網民直言：「𠵱家啲菜價，海鮮過海鮮。對上幾日搶菜日先聽到個師奶話，𠵱家食鮑參翅肚都係咁貴，啲菜都咁嘅價錢。」更有網民笑言菜價長此下去「睇怕本來食開齋的朋友要轉行食肉了。」鑑於街巿菜檔偏貴，超市所有菜類一早便被掃空，有巿民反映「大埔3點冇晒餸買，好谷氣，今晚要叫外賣。」

至於西區超巿的情況亦不遑多讓，不但蔬菜架被清空，連樽裝水亦成為被搶購目標。有網民上載一名巿民執菜檔遺棄的爛菜照「香港淪落成咁，要執爛菜食」，有網民直言「三十幾蚊斤菜，唔係人人食得起」。