香港校際合唱節轉陣網上　藝術總監：唔想佢哋今年嘅合唱回憶消失

在疫情嚴峻下，無論大人還是小朋友的日常生活都受到影響，但有熱心人願意打破重重難關，只為給每位學生一個機會去享受合唱音樂。香港合唱新力量在2018年開始舉辦「香港校際合唱節」（HKICF），藝術總監劉灝顯Kevin指，過去教合唱團班時的「心痛」經歷令他萌生舉辦合唱節的意向，今年為合唱節五週年，他不希望同學們今年的合唱回憶消失，所以堅持舉行，但受疫情影響只能移師於網上。



非牟利慈善團體「香港合唱新力量」於2011年成立，機構創辦人劉灝顯Kevin認為，學生不論出身背景，都應獲得合唱教育的機會，於是在2018年時首辦「香港校際合唱節」（HKICF），破天荒的「去比賽化」形式吸引無數中小學報名參加，創辦至今已累計服務超過15,000名，來自超過350間本地學校的學生。

Kevin指，近兩年疫情令不少同學失去合唱演出、練習的機會，故今年即使在疫情嚴峻下，仍然堅持變陣以網上形式舉行校際合唱節，同時為慶祝合唱節五週年，特意委聘了香港著名作典家高世章創作一首合唱主題曲《今天一起唱的歌》，希望可擴展本地原創合作曲目。

合唱團頻頻比賽出醜 學生感被「剝光豬」

早年於美國讀音樂的Kevin，回到香港後曾與7間學校的合唱團班合作，有一間學校卻令他萌生舉辦一個可以打破傳統的校際合唱節。Kevin曾任教一間小學，當時朋友曾屢勸他不要接手，認為這間學校不願投放資源在音樂身上，更指「接咗會做衰你個名」，但Kevin毅然接下挑戰。正式就任後，Kevin發現學校安排了逾百名分別遍佈一年級至六年級的學生進入合唱團受訓，Kevin認為此舉極不合理，一般合唱團只收約60名學生，而且若團員年紀相距甚遠，其音樂程度、聲音及專注度不同，難以一起合唱，「合唱團非人多就好，而係要聽落得一把聲」，更遑論有不少同學是被逼參加，結果練習時狀況百出、慘不忍睹。

Kevin曾多次表達訴求，但負責老師對此表示無能為力，校方更要求每年合唱團需要去4至5個大型比賽，對這一班小朋友而言猶如悲劇。Kevin認為，每次帶學生去比賽時都感到「心噏」，他指小朋友們清楚自己並不擅長唱歌或水平不高，很害怕被觀眾恥笑，而台下的觀眾大多都是年紀相若的學生，因此好幾次合唱時走音，台下都會傳來陣陣笑聲，比賽回憶充滿著羞愧及恐懼等情緒。Kevin表示，教學的目的為希望學生喜歡及享受合唱，但學生卻對他說「喺個台上面好似無著衫咁」，看著一個個學生因比賽而變得自信心低落，Kevin感到十分心痛。

合唱節「去比賽化」 評判即場指導、全場一起練習

後來，有學校老師反建議他自己主理一個合唱團比賽，改善現有合唱比賽的問題，令Kevin思考希望舉辦一個去比賽化的合唱節，將其心目中對合唱比賽的願景一步一步實現。2018年，他舉行了第一屆校際合唱節，當時有近20間學校報名參加，Kevin作為藝術總監，在設計音樂節上費盡心思。首先，合唱節會由各間學校的合唱團輪流演出，表演完畢後會由評判上台即場講評及建議，例如教導他們在該小段演出時應如何調整呼吸，然後邀請台上台下的一起去練習，最後會讓演出的合唱團再唱多一個選段，令學生之間可以互相學習。

其次，合唱節打破了「冠軍只有一個」的傳統，Kevin將賽制改革，改為設有金、銀、銅獎，以分數決定獎項，頒獎次序只是按出場次序決定，藉此淡化比賽的重要性，「咁樣可以出好多個金獎。」Kevin認為，此舉令各合唱團團員變為與「自己」比賽，另外每隊合唱團都會有一分鐘時間去感謝老師，打造出很多感動的畫面，台上真摯的感言令Kevin刻骨銘心。

為每個年級學生打造難忘回憶

以往的合唱節在荃灣大會堂舉行，今年因疫情嚴重改為網上舉行。Kevin認為，在疫情下仍然決定舉行的理由只有兩個，「去到某一個年級，就只係得返一次」，Kevin過去在合唱團受訓的日子無比快樂，他現在仍然記得每年分別發生甚麼難忘的事情，故此不希望小朋友今年的回憶「留白」，亦不希望師生因疫情失去成長及學習的機會，所以轉陣將合唱節改為網上進行。

Kevin過去在合唱團受訓的日子無比快樂，他現在仍然記得每年分別發生甚麼難忘的事情，故此不希望小朋友今年的回憶「留白」。（受訪者提供圖片）

今年參加的學校可於3月18日至3月31日期間提交表演片段，或會因疫情發展而延後截止時間，評判的評語將錄製成短片，供參賽的師生在校研習，而參加的學校亦可觀看其他合唱團的表演及評語，令學校之間可以互相學習及交流。另外，今年同樣會保留音樂老師工作坊，為有興趣的老師提供各類培訓，例如心理輔導、選曲及指揮技巧等。

提交比賽片段及樂譜規定:

1. 短片必須為一鏡到底的拍攝原片，拍攝途中不可暫停攝影機

2. 短片不應超越十分鐘

3. 若同一項目須演奏多於一首樂曲，必須錄製於同一段影片內

4. 短片不應有任何濾鏡、特别效果或後期製作 5.短片大小不得超過 2GB 詳情可致電21522820或電郵hkicf@hkvchorus.org 查詢



網站：https://www.hkicf.com/zh/