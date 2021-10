視障智障及多重殘障人士齊夾band　「神奇小子」藉音樂展正能量

「疫境無常」,面對無法預測的前景,一班「神奇小子」為了準備音樂會不停努力練習。香港唯一一隊由視障智障及多重殘障人士组成的樂隊The Cheers,日前(16日)在尖沙咀街坊福利會禮堂舉行了一場慈善音樂會,並發布了樂隊第二首MV「願你自强We can overcome」。他們希望藉着音樂,能向大眾展示「天生我才必有用,展能揚愛要自強」的訊息。



The Cheers樂隊由一班來自香港盲人輔導會朝陽中心暨宿舍及欣悅軒輔助宿舍的舍友組成,他們自2006年開始便踏足不同社區表演,透過音樂和自身故事,鼓勵社區人士積極面對人生。在2019年,樂隊得到有心人贊助完成「讓他們閃亮Let Them Shine」計劃,更將樂隊的積極人生以歌曲灌錄成他們的首張「讓他們閃亮 Let Them Shine」專輯,包括一首原創及八首改編歌曲。

「願你自强We can overcome」由朝陽中心暨宿舍李寶玲院長作曲填詞,由The Cheers樂隊成員親自演奏及唱出不一樣的「We can overcome」,正如歌詞呼籲:「來吧!繼續前行。」、「如草,如星辰,隨著際遇行,憑著信心堅決去做,we can overcome 。如海,人生,隨浪往前行,乘著這浪濤,we can overcome。尋找,明燈,陪著我前行,沿著每點光線,去覓前路更繽紛!」。大會在MV發佈的同時,亦希望向一直與他們同行的良朋好友及支持者致意。

樂隊成員在抗疫期間,減少了回家度假,亦減少了戶外活動,中心及宿舍的職員成為了他們至親的同行者。疫情下他們的生活變得不一樣,也各有生命故事。「媽媽,一個意外我與妳咁就永別了,我好想見妳,告訴妳知,我會在樂隊努力學習,不會放棄的。有哥哥及妹妹們,義工朋友及我的老友記同行,我一定可以開開心心生活及用音樂去帶俾大家正能量。I know who I am。」The Cheers 樂隊鼓手貴福說道。

由豪劻國際慈善基金主辦的《聽‧樂》旅程「We can overcome」慈善音樂會亦於日前(16日)舉行,The Cheers樂隊於開幕時表演了一連串積極正面的歌曲,期間亦分別和歌手陳樂榣小姐、周寶霖小姐及李浩軒先生一同演出,最後,殿堂級歌手Joe Junior的精彩演出,為音樂會劃上完美句號。

「願你自强We can overcome」MV: