新冠肺炎｜疫下變陣　社區合唱團雲集中外團員　全球線上報佳音

新冠疫情反覆波動，加上在各類禁令的影響下，今年聖誕節變得不一樣，西貢有社區合唱團無法在街上演唱，改而轉戰網上，雲集來自世界各地的團友獻唱經典英文歌Last Christmas，希望在佳節為港人送上祝福，祝願疫情下聖誕真的快樂。

Sai Kung Singers的團員來自世界各地，隔空合唱為街坊送上節日祝福。（The Sai Kung Singers - Last Christmas截圖）

聖誕是普天同慶的日子，惟在疫情陰霾濃罩下，商場的裝飾規模大幅縮減，聖誕大餐告吹，往年人群在街上報佳音的歌聲都亦告消失。社區合唱團Sai Kung Singers就趁佳節，在互聯網上載一段經典英文歌Last Christmas的合唱短片，讓合唱團各成員在家各自獻聲，再組合成一段優美的樂章。

片中齊集了14名合唱團成員，他們大多都戴上聖誕頭飾，又或站在聖誕樹前獻唱。有成員在鏡頭前舉起母語中代表「聖誕快樂」的卡紙，包括紐西蘭毛利語、德文、英文。Sai Kung Singers團員Vicky表示，「外國人習慣喺聖誕節唱聖詩，以前學校、社區都會邀請我哋去唱，今年無咗，好可惜。」

Vicky續指，其實團員一直有為聖誕演出做準備，但在第四波疫情下，所有安排都被打亂，於是他們想到拍攝聖誕短片的念頭，一個月前開始準備「合唱團分四組人，所以大家都要分開練，分開影」，結果合共用了三個星期完成短片。雖然今年聖誕演出的規模大減，但一班團員難得把握演唱機會，十分投入演出，「以前都會唱八至十首，但今次得一首，都幾得意。」

去年合唱團為演出落力彩排，恐怕今年在限聚令下再難看見。（Sai Kung Singers Facebook圖片）

前成員跨國聯合演出

Vicky指出，今年合唱團的成員變動較大，「好幾位（演出者）都係前成員，無喺香港住。其實成員次次都唔同，好多外國來港工作，唔係成日喺香港。」就今次線上演出，Sai Kung Singers邀請了幾位前成員，分別從法國、英格蘭、蘇格蘭等地獻聲，為遠在香港的友人送上祝福。

講到合唱團的緣起，Vicky憶述在約七年前，有一位音樂老師提議成立一個合唱團，最後在一班街坊協助下，Sai Kung Singers自此成立，不定期在區內演出，而在過去幾年的聖誕節，西貢區內總會聽到他們的歌聲。

惟今年在疫情的影響下，合唱團唯有將舞台移師網上。合唱團的團員大多都是外籍人士，在限聚令生效前，團員每逢星期二晚就會在區內共享辦公室聚首一堂，演唱各種曲風的歌曲，頭半年主要演唱流行曲，而到下半年就會密鑼緊鼓地練習一連串聖誕頌歌，迎接年尾佳節。

The Sai Kung Singers - Last Christmas

https://youtu.be/gkUvwhC5fS8