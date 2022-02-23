財政預算案｜撥款6億推文化古蹟本地遊　業界：需有相應配套支援

財政司司長陳茂波今日（23日）發表2022/23年度財政預算案。過去兩年疫情持續衝擊旅遊業，不少從業員已失業多時，迎來一個又一個業界寒冬。今次財政預算案亦特別針對旅遊業發展的未來方向提出一系列相關措施。有旅遊工會代表表示，有不少從業員因停工而處於失業狀況，又未能受惠於失業貸款，「據我所知，業界無人申請到」，期望政府撥款協助業界發展同時，更精準評估業界需要。至於有推動本地文化深度遊的機構則指出，當局協助旅遊業復蘇時，需要建立自身優勢及提高在國際上的競爭力，以便日後可持續發展，當局亦應設立策略發展藍圖及提供相應配套，好好保護香港文化資產。



財政司司長陳茂波今日宣讀財政預算案時指，將會預留12.6億元支援及發展旅遊業，其中6億元將撥作設立「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵旅遊業界開發和推出具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品，並支持「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的運作，為期3年；另外6,000萬元則會用作資助旅遊從業人員的培訓，為期3年，加強提升旅遊業的專業水平及服務質素；至於預留撥款餘下的6億元，則用作支持旅發局重振旅遊業及推行《文旅規劃》的工作。他提到，旅發局將繼續推行「旅遊．就在香港」項目，以支援業界。陳茂波表明，當跨境旅遊逐步重啓，旅發局會在合適的客源市場進行「再遇．就在香港」推廣，吸引旅客重返香港。

《財政預算案》提出預留6億元設立「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵業界開發具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品，為期3年。(資料圖片)

旅遊聯業工會聯會秘書長林志挺表示，對政府為旅遊業設立的未來發展大方向感到歡迎，又形容措施對業界來說是一種希望，「起碼有啲郁動，有啲計劃，就有機會就業，令各散東西嘅從業員返嚟」。他指出，以往當局鮮有開發本地新的文化、古蹟及綠色生活本地遊，「來來去去都係嗰啲地方，唔吸引」，故他同意政府應投資在本港設施及從業員身上。

旅遊聯業工會聯會秘書長林志挺認為以往當局鮮有開發本地新的文化、古蹟及綠色生活本地遊，「來來去去都係嗰啲地方，唔吸引」，故他同意政府應投資在本港設施及從業員身上。（資料圖片）

工會：業界無人申請到失業貸款

對於使用6,000萬元用作資助旅遊從業人員的培訓，林志挺認為有其必要性，「本地文化歷史都係一個比較深嘅學問，咁做可以提升大家嘅能力」。現時持牌的領隊及導遊約有1.8萬人，他預計每人平均共可獲約3,000元作培訓用途，「唔係太多，但都可以接受」。此外，林志挺指過往兩年有不少從業員因為生計而轉行，待旅遊業復蘇後仍打算重操舊業，但仍有不少從業員因停工而處於失業狀況，又未能受惠於失業貸款，「據我所知，業界無人申請到，好多導遊都係自僱，無固定收入」。

林志挺指，雖然政府為旅遊業定下大方向，但他對行業可復蘇仍感到不樂觀。他提到，業界原以為農曆新年有機會通關，但受疫情影響下，現時預計要等到暑假才有機會，又指即使通關亦只有個人遊及自由行有機會順利舉行，全球旅遊則估計最快在2年後才有機會開通。他認為即使在相關防疫措施放寬後，亦會繼續受多方面不確定因素影響，例如旅客受經濟環境影響出國意欲，以及業界人士是否有足夠本錢復業等。

推動本地文化深度遊的活現香港創辦人陳智遠則認為，預算案對旅遊業界提出發展方向是一個好的開始，亦是意識到應投放更多資源在旅遊業身上，但他認為當局考慮復蘇旅遊業時，亦需要考慮如何提升香港的優勢及在國際上的競爭力，「當你開通嘅時候，其他國家都會開，大家都想吸引高消費嘅旅客，而佢哋用喺旅遊嘅成本都會上升，要求都會高咗，唔會再只係着重吃、玩、樂，而係嗰地方嘅體驗點吸引到佢」。

推動本地文化深度遊的活現香港創辦人陳智遠則認為，預算案對旅遊業界提出發展方向是一個好的開始，亦是意識到應投放更多資源在旅遊業身上，但他認為當局考慮復蘇旅遊業時，亦需要考慮如何提升香港的優勢及在國際上的競爭力。（資料圖片）

陳智遠續指，疫情下不少從業員為生計轉行。對於政府資助旅遊從業人員的培訓，他希望能作為一個契機吸引年輕人入行，讓他們看到旅遊業是一個可發展事業的行業，「唔少年輕人都對歷史文化有興趣，但礙於睇唔到前途，而選擇唔入行」。在重振旅遊業方面，陳智遠認為亦要思考如何令行業可持續發展，例如政府推行文化、古蹟、綠色及具香港特色的旅遊項目時，亦需要有相應配套支援整體發展，包括設立策略發展藍圖及一系列措施，好好保護香港文化資產等。

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