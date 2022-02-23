財政預算案｜社協批非精準扶貧　電費津貼劏房戶無份：當基層隱形

現屆政府任內最後一份財政預算案於今日（23日）出爐，財政司司長陳茂波宣布將分兩期派發1萬元電子消費券，以及推出各項一次性措施紓解民困。香港社區組織協會邀請一眾基層街坊在網上收看財政預算案發佈，有市民認為政府應派發現金，方便交租，消費時也更加彈性，亦有綜援市民質疑政府只派多半個月津貼是太少，劏房戶現實上也無法受惠於電費津貼。社協表示，各項措施並沒有精準扶貧，無法針對基層的迫切需求。



香港社區組織協會邀請一眾基層街坊在網上收看財政預算案發佈，有市民認為政府應派發現金，方便交租，消費時也更加彈性，亦有市民質疑政府只派發半年綜津過少，劏房戶現實上也無法受惠於電費津貼。（黎倩婷攝）

財政司司長陳茂波今日宣讀現屆政府任內最後一份財政預算案，在紓解民困方面，政府將推出各項一次性措施，包括寬減薪俸稅和個人入息稅，上限為1萬元、寬減住宅物業差餉、提供1,000元電費補貼、向每名社會保障金額的合資格人士，發放相當半個月的綜援金額、為2023年文憑試考生代繳考試費、加強支援網上學習、增設3萬個有時限職位等。

香港社區組織協會邀請一眾基層街坊在網上收看財政預算案發佈，有市民認為政府應派發現金，方便交租，消費時也更加彈性，亦有市民質疑政府只派發半年綜津過少，劏房戶現實上也無法受惠於電費津貼。（黎倩婷攝）

預算案的另一亮點是再推出新一輪消費券計劃，透過合適的儲值支付工具，向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額1萬元的電子消費券，會先在4月份，向630萬已成功登記人士發放一筆過5,000元。

香港社區組織協會副主席施麗珊形容，是次財政預算案無法精準幫助基層，「全部都係畀所有人」，唯一較有用的只有消費券。（黎倩婷攝）

香港社區組織協會副主席施麗珊形容，是次財政預算案無法精準幫助基層，「全部都係畀所有人」，唯一較有用的只有消費券，紓困措施比上年少，亦未有針對基層需求，無法達致財富再分配的作用，建議政府可為現時停工的市民，推出一些培訓課程。

由於大部分劏房戶沒有獨立電錶，Owen估計，1,000元電費津貼只落到劏房業主手中，真正的劏房戶無法受惠。（黎倩婷攝）

由於大部分劏房戶沒有獨立電錶，Owen估計，1,000元電費津貼只落到劏房業主手中，真正的劏房戶無法受惠。（資料圖片）

劏房戶：派發現金才可解燃眉之急

劏房戶Owen表示，政府在消費券上派發現金的用途可更廣泛，「現兜兜嘅現金永遠係最好」，政府卻忌憚市民會將消費券儲起或到外國使用，「好多人就嚟窮死、餓死，都係等政府支援」，認為只有派發現金才可解燃眉之急，供市民交學費、書簿費及交租等。他擔心電子消費券只會助長商家加價，令市民需「捱貴嘢」。Owen又指，政府上次的消費券派發過程緩慢，令一眾基層十分失望，是次派發消費券同樣人人有份，希望政府可「派多一份」予基層，例如派多2,000至3,000元給基層人士。

Owen原本任職保安，因整棟大廈均是食肆而慘遭停工，加上目前仍未收到陰性檢測報告，故無法工作，現時靠打散工餬口，他慨嘆自己疫下經常性失業，政府支援卻等如「零」。由於大部分劏房戶沒有獨立電錶，Owen估計，1,000元電費津貼只落到劏房業主手中，真正的劏房戶無法受惠。此外，由於貧窮人士不用交稅，減稅等項目未能受惠，他形容整份預算案中的措施雖看似面向大眾，但猶如當基層「隱形」。

吳女士同樣認為，若可派發現金消費券會較為方便，因為很多街市檔販均沒有電子消費，要使用電子消費券只能到大商場。（黎倩婷攝）

綜援人士多半個月津貼 基層：點解唔派夠半年？

李女士與一名18歲兒子同住，現時只能任職收銀散工過活，她以一人家庭身份領取綜緩，每月約可得到3,000多元，政府宣布為綜緩人士發放多半個月的現金津貼，故李女士可得約1,000多元，對日常開支的幫補並不多，她形容這份財政預算案對基層來說「很悲哀」，質問政府相關現金津貼為何不派夠半年。

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與先生育有兩名小朋友的吳女士，居於「一開三」的劏房中，輪候公屋3年多，一家四口受疫情影響沒有經濟收入。吳女士同樣認為，若可派發現金消費券會較為方便，因為很多街市檔販均沒有電子消費，要使用電子消費券只能到大商場。吳女士亦關注近月的疫情發展，她指近日有劏房鄰居確診新冠肺炎，由於兩間屋的門口連在一起，鄰居即使確診仍一日外出兩次買外賣，令她一家四口每日提心吊膽，鄰居亦因「無人理」，沒有到隔離場所進行隔離。▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼