社協接逾300宗求助瀕爆煲　劏房患者瞓天台隔離　燒炭取暖如露宿

隨着確診個案連日突破數千宗，社區瀕臨爆煲邊緣。有劏房住客中招後未獲安排入院，擔心累及同住人士，搬上天台自我隔離，十多日來只抹過兩次身，寒夜中靠「燒炭」取暖，亦有一家七口因丈夫確診接受隔離，妻子一人獨力照顧5名子女，其中2歲女受感染，一家人居家隔離瀕臨斷糧，靠社協接濟派送物資，「再係咁唔病死都餓死」。社協表示，近日已接獲逾300宗確診或居家隔離的求助，組織亦至少6名前線員工確診，幾近臨界點，促請政府興建更多隔離設施，並派出大量檢測包，盡快篩選患者以防社區擴散。



劏房床位房易擴散病毒

從事地盤工作的陳先生，與太太一家四口、胞兄一家三口以及父親三代人，以7,800元租住深水埗一個面積約270呎的唐四樓單位，他本月4日開始出現病徵，翌日前往社區中心檢測證實陽性，由於擔心會感染兩名年幼子女，於是便自行搬上天台室外地方隔離，每日靠家人隔着門口留下飯餸及物資過活。由於天台沒有食水或廁所供應，連日只抹過兩次身，還要托朋友買炭到門口放下，在低至攝氏十度以下的雨夜下燒炭取暖，如同過着露宿街頭的生活，其間政府一直沒有安排住院，只要求他居家隔離及定期進行強制檢測，確保多次陰性結果後才獲准在社區活動，不知何時可以正式復工。

從事護老院工作的劉女士，因收入有限一直租住床位房，她日前發現單位內11名住客上星期陸續出現不適徵狀，自己亦有發燒及咳嗽，自行接受新冠快速測試後呈陽性結果，懷疑被住客感染，目前已前往社區中心檢測，正等候檢測結果，直言床位房或籠屋環境狹窄，「一人染疫，全部住客都驚中招。」衞生署有必要盡快安排有關人士接受檢測或隔離以防擴散。

母親獨力照顧五子女 2歲女染疫臉發紫

家庭主婦黃女士稱丈夫在威爾斯醫院從事後勤工作，本月14日證實有同事染疫，他被視為密切接觸者，翌日檢測結果為陽性，送往亞博體育館接受隔離，留下她獨力照顧五個年齡介乎2至17歲的子女，她本月15日帶着5名子女前往楓樹街遊樂場流動檢測亭接受檢測，惟獲告知兩歲孻女無法接受有關測試，要另行前往健康院檢驗，結果孻女在17日證實為陽性，但衞生署一直沒有通知如何跟進或安排入院，其後孻女病徵變得越來越嚴重，出現手腳臉部發紫、屙嘔及神志不清等症狀，經連日發燒兩日兩夜後，她17日傍晚不得不召救護車，將她送往明愛醫院急症室診治。

2月16日的明愛醫院露天臨時等候區，放置了十多張病床，躺着的主要是長者，部份人要蓋上保暖氈。（張浩維攝）

醫院搭建帳篷接收患者仿如第三世界

她指出，明愛醫院當時在室外地方搭起帳篷接收懷疑患者或密切接觸者，衞生情況遠較傳媒報道惡劣，一個帳篷接納至少十個家庭，每日幾乎身貼身，患者如廁不得准入急症室，只能使用3個室外臨時廁所，但一直未見有人清潔，內裏滿佈排洩或嘔吐物，骯髒得無法使用，而醫護人手無法應付大量病人，她由傍晚等待至翌日下午3點，才有一名兒科醫生會診，只給予退燒藥便打發全家人回家，揚言排期入院要在室外帳篷度過至少三日，令她不得打退堂鼓，全家人返回家中自我隔離。

她稱求助無援下，曾致電衞生署及民政處「居安抗疫」熱線，但一直未能接通，她延至今早才獲悉結果為陰性，但同行3名子女一直未有結果，令她一家人不敢出街以免感染其他居民，結果家中食糧幾近耗盡，只靠社協上門送贈罐頭、公仔麵、蘋果、檸檬、口罩等日用品及物資撐過數天，「屋企已經冇乜嘢食，昨日一人一支豆奶一包餅乾，頂到一兩日夜晚，衞生署至今未有任何人通知我哋點做，根本未病死已經餓死，再冇人跟進唯有出街買嘢。」

社協副主任施麗珊表示，該會已接過超過300宗確診新冠疫症的患者或密切接觸者求助個案，表示在社區等候隔離安排或在隔離中，為免出外在社區中傳播病毒，需要他人提供物資支援，包括快速檢測包、深喉檢測樽、藥物及生活用品，雖然當局呼籲物業管理公司或受檢疫人士的親友協助轉交生活物資予受檢疫人士，惟居住劏房、床位房等住戶大多位處三無大廈，根本無物管人員能協助轉交物資；再加上住戶大多舉目無親，就算有親友在港，在疫症當前下親友亦難以舟車勞頓定期轉送生活物資協助。居民曾嘗試致電「居安抗疫計劃」熱線不果，打得通亦只有派發乾糧，不支援急需醫用物資或生活物資。由於疫情持續惡化並在社區中蔓延，她預計將有實際求助個案逾千宗，短期內社區亦會出現龐大服務需求，惟該會接連有6名前線員工染疫，僅靠十多人支援逾千個家庭，需招募義工支援，服務上限人次幾乎臨界點。

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社協接逾300宗求助6同事染疫隔離

她促請政府興建更多臨時隔離設施，優先為無家者或不適切居所的確診者及密切接觸者安排隔離單位；增加醫療服務，策動私家醫院或資助中醫診所支援抗疫；並且系統發放防疫抗疫資訊，例如社區檢測中心排隊情況，尚有那些地點餘下快速檢測包名額；或直接向需要定期檢測的行業僱主派發檢測包，既減低病毒在社區擴散機會，又可減低員工等待結果而冇工開的慘況。

皮膚科專科醫生陳念德形容，作為全港最窮困地區之一的深水埗，疫情連日接連大爆發，早已升格為「悲情地區」，居住空間太細，醫院處理手法固然不盡善盡美，但危急之際需要大家守望相助保護社區，亦要靠發放訊息予公眾及社會，關注深水埗及其他貧困地區，給予適當支援。

陳念德醫生指，大部分新冠患者會在七至十日內痊癒，呼籲巿民冷靜，但要留意身體訊號，例如定期檢測會否有急促呼吸，一分鐘超過30至40次便屬不正常，小朋友確診後發燒及手腳變紫屬正常身體抗病反應，口要定期飲水便可，但若神情呆滯，不肯飲食，心跳超過100便是警號，需及早求醫，他建議懷疑確診後可用筆錄每日身體狀況，如何時發燒，服食過什麼藥物，方便醫護人員及早了解病況。