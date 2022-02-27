粉嶺華心街市活化後開幕　推電子消費　增小食街營業至凌晨

第五波疫情仍未受控，街市作為市民日常經常到達的處所，衞生環境備受關注。粉嶺華心街市經活化後於本月18日開幕，除了主打簡約文青風格外，亦採取多項防疫措施，全場提供免接觸式的電子消費，希望市民可在舒適、安全及衞生的環境下安心消費。



民坊表示，在規劃華心街市工程時，重新設計街市佈局、加裝冷氣、重鋪防滑地板、增強室內照明、擴闊通道空間，大幅改善衞生環境，亦採取了有效的防疫措施，包括張貼安心出行二維碼、顧客進入時需量度體溫，亦設置了防疫站，每晚進行清潔及深層消毒，希望居民可安心在內消費。

疫下市民對外賣需求激增，故華心街市新增小食街，所有食店均提供外賣服務，亦營業至凌晨12時。此外，8間老商戶包括沛記蔬菜、新城工程、力進菲印食品、華心生果、昌盛海味雜貨、沛記豆腐及明發水電，都繼續留在華心街市服務街坊。

推原區就業計劃 優先聘請華心邨街坊

民坊亦在華心街市推出原區就業計劃，優先聘請華心邨街坊，為當區創造更多就業機會，推動社區經濟。華心街市亦設有食物回收點，並推出惠及基層家庭計劃，在疫情受控後，惜食堂會定期在街市回收食物，通過嚴格食物安檢程序，將食物烹煮製成有營養的飯餐及食物包，免費派發給有需要食物援助的人士。

為減低感染風險，華心街市所有商戶已經安裝電子支付系統，街坊可使用非接觸式付款，保障顧客及商戶的安全。民坊亦將會推出一站式儲分手機應用程式，提供街市最新資訊及優惠，街坊登記成為會員後，在華心街市消費後，便可透過手機應用程式或實體會員卡儲分，換取雜貨糧食及其他禮品。