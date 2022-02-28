自行呈報平台本周推出　全民檢測細節待敲定　陳肇始：不排除禁足

第五波確診人數昨（27日）累積至近16萬宗，食物及衛生局局長陳肇始今早（28日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，這周内將會推出網上登記平台，以助經自行快速測試發現確診的市民。她稱目前的「每一步都同時間競賽。」目前全民檢測細節仍在計劃中，是否3月中進行等細節仍待敲定；被問及會否與禁足令一同實施，陳回應則指不排除有關安排。她補充，考慮到有行動不便人士，有機會安排上門進行核酸檢測。



另外，近日短期出現大量患者逝世，陳肇始指目前安排增加醫院内及衛生署公共殮房位置。



食物及衞生局局長陳肇始（廖雁雄攝）

食物及衛生局局長陳肇始今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，這周内將會推出網上登記平台，以助經自行快速測試發現確診的市民。

陳肇始稱，現時政府派發7個牌子的快速包，亦在網上提供4項認可原則讓市民選購快速測試包，亦得悉大部分牌子資訊都是英文，政府正研究如何讓市民更加清楚快速包資訊。她稱目前「每一步都同時間競賽。」 政府正在資源緊絀下留給最需要人士。

至於全民檢測細節目前仍在計劃中，三月推出的期限尚在敲定，視乎專家意見及政府準備情況。從公共衛生角度，計劃整個時限越短越好，至於細節操作上，例如調配多少工作人員、檢測次數，目前已經馬不停蹄準備中。她強調，檢測安排要發揮最好效用，就一定要減人流才可以幫助停止擴散疫情，政府目前並無完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」。

特首林鄭月娥上周公布會在港進行全民檢測時，曾說不會與禁足一同實施，因為即時檢測人員等都要工作，禁足不切實際。但連日來不少香港及內地專家均表示，全民檢測要配合禁足令才能發揮最大效果。

林鄭昨天（27日）與一眾高官包括陳肇始，與到港支援香港特別行政區（特區）抗疫工作的廣東省衞生健康委員會（衞健委）副主任張玉潤及多位來自廣東省的流行病學專家會面，聽取他們連日來經考察特區各方面抗疫工作後的意見和建議，以助力特區抗擊第五波疫情。而在會議後的一天，陳肇始對於是否會實行全民檢測口風改變。

▼2月27日 啟德郵輪碼頭方艙醫院興建進度▼



+ 4

另外，陳肇始表示，考慮到有行動不便人士，如需要在安老院長期臥床的長者，政府或會安排上門協助做核酸檢測。她補充，目前按病情嚴重分級處理確診者，如分批送去體育館改建的暫托中心、或醫院隔離病房。

對於近日短期出現大量患者逝世，陳肇始指目前安排增加醫院及衛生署公共殮房位置，或加快火化程序速度。

▼2月27日 沙田禾輋邨欣和樓及民和樓圍封檢測▼

