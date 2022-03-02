疫情｜多區AEON超市排長龍　付款須排隊至少1小時　貨架近乎清空

疫情持續，各家超級市場均因應疫情而調整營業時間。適逢今日（2日）是AEON超市的特價日及會員感謝日，顧客可以優惠價選購多種新鮮食材。一眾市民藉特價日入貨，多區AEON超市亦出現人龍，當中荔枝角的分店需要排隊至少一小時才能結賬，店內的凍肉、生果及冷凍食品更幾乎被一掃而空。



今日（2日）是AEON超市恆常周三的特價日，荃灣、荔枝角、藍田、將軍澳及黃埔等分店開門營業前，已出現排隊人龍。《香港01》記者於中午巡視荔枝角分店，雖然無需排隊進場，但在付款結賬位置卻大打「蛇餅」，目測約有600人排隊，預計需要至少一小時才能完成付款程序。有正在使用自助付款機的市民表示，即使自助付款亦需要排隊約15分鐘。超市內的凍肉、生果及冷凍即食食品已幾乎被掃空，搶購的市民表示，特價日的人流一向多，認為未必與禁足的傳聞有關。

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客人羅小姐指，以往在特價日都有到超市入貨的習慣，亦感覺今日的人流比以往更多，但相信只是因為有95折優惠，與盛傳的禁足消息無關。她稱早上10時多已開始排隊進場，主要希望買一些乾糧、即食麵及消毒用品，總共花費約600元。她提到，是次購買的份量與以往一樣，亦有部分是替女兒購買。

印傭Astutik則表示，今日應僱主要求前來採購貨品，亦形容今日超市特別多人。Astutik透露，只是排隊結賬已花上兩小時，本來希望能購入一些新鮮菜類，但蔬菜貨架早已被掃光，只能購買乾糧及即食麵，「因為買不到菜，故今天中午只能吃即食麵了」。

藍田AEON超市情況



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黃埔AEON超市情況



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將軍澳AEON超市情況

