少女疫下追夢成五星級酒店唯一女包餅師　冀代表香港出戰國際比賽

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-22 09:00

甜品外觀優美，吃下去也甜絲絲，給人一種幸福的感覺。其實，每份甜品背後都有一份由糕點師用心製作的心意。一名少女因一次與母親共同製作曲奇餅，將其送給朋友後，因看見他們開心滿足，從此對烘焙甜品產生興趣，決心成為專業包餅師。憑着一份對甜品的熱誠，當初的無知少女已搖身一變，成為五星級酒店的初級包餅師。為了讓自己的專業技能獲得更多肯定，她更積極參加不同比賽，冀能代表香港出戰國際賽。

新冠肺炎疫情去年襲港，卻無阻一名少女追尋她的甜品夢。今年21歲、已成為五星級酒店初級包餅師的Ivy，去年為進一步磨練製作甜品的技術，參加兩年一次的「世界技能大賽香港代表選拔賽」中的「西點製作」項目。她從22位的選手中脫穎而出，成為優勝選手之一。在選拔賽被挑中後，Ivy和其他優勝選手現正接受世界技能大賽專家訓練，經過選拔後，更有機會代表香港，出戰明年於上海舉辦的「世界技能大賽」。

已成為五星級酒店初級包餅師的Ivy，為進一步磨練製作甜品的技術，參加兩年一次的「世界技能大賽香港代表選拔賽」中的「西點製作」項目，從22位的選手中脫穎而出，成為優勝選手之一。（VTC提供圖片）

一次製作曲奇經歷開發甜品之路

能走到這一步，除了靠Ivy的熱誠和努力外，原來也與她的家庭背景有關。她出身料理世家，父親是一位廚師，而母親則擅於烘焙。她憶述初中時，母親建議製作曲奇送給朋友。當時Ivy很抗拒，認為製作曲奇難度甚高，但經母親游說下仍決定一試。

後來她發現製作曲奇未有想像般困難，「其實用幾個好簡單嘅材料就可以做到！」她對於友人吃下曲奇的開心滿足表情難以忘懷，自此，製作甜品成了Ivy的興趣。她更於高中選擇自修與甜品製作相關的應用學習課程，為踏上包餅師之路作好準備。

畢業後成酒店唯一女包餅師

完成中學課程後，Ivy毫不猶豫地選讀國際廚藝學院（ICI）的西式包餅及糖藝文憑課程 ，學習製作甜品的基本知識和技巧，並取得在酒店實習的機會。讀畢課程後，Ivy被五星級酒店行政西餅總廚Don賞識，成為酒店內唯一一名女包餅師，受邀加入製作酒店招牌甜品「拿破崙餅 」的團隊。Ivy更有幸參與整個西餅的製作過程，現時她主力負責準備食材和裝飾西餅。

Ivy畢業後被五星級酒店行政西餅總廚Don賞識，成為酒店內唯一一名女包餅師，加入製作酒店招牌甜品「拿破崙餅 」的團隊。Ivy更能參與整個西餅的製作過程，現時她主力負責準備食材和裝飾西餅。（VTC提供圖片）

體力成追夢挑戰

Ivy認為在酒店工作並不容易，雖然工作性質和實習時差不多，但工作量大得多。廚房是一份需要體力勞動的工作，對Ivy來說亦是一個挑戰，「喺廚房工作要搬搬抬抬，對體力有一定要求，而我嘅體力比男仔差」。故Ivy平日下班後會運動鍛煉體力，現時她已成功適應工作環境。

五星級酒店行政西餅總廚Don認為，女性較擅於美化和裝飾甜品，故在工作上給予Ivy不少發揮空間。Don亦習慣在推出新產品時，給酒店包餅師全員試味，他憶述一次為了復活節，製作一個櫻花綠茶草莓蛋糕，Ivy試味後，認為蛋糕草莓味太重，蓋過了綠茶味，又指出以朱古力為主裝飾未必達到預期效果，建議用糖皮代替。最終經投票下，Don決定接納Ivy的建議，成品效果比想像中更好。

除了工作外，Ivy亦需要面對比賽所帶來的挑戰。她憶述去年參加世界技能大賽香港代表選拔賽，比賽分為兩個階段，首輪比賽要求參賽者在限時製作圖形鏡面蛋糕和糖藝作品。第二輪則要在6小時內，圍繞主題「大自然之美」完成三個作品，包括70厘米高的朱古力糖藝、以糖皮及杏仁膏為材料的糖藝公仔和原味卷蛋。

比賽需高度集中耗精力 參賽甜品屢倒塌

她指，當時令她感到最吃力的，是要在比賽時間內高度集中，令她消耗極多精力。第二輪時，她以澳洲山火奪去眾多樹熊生命為創作意念，製作一個地球儀形狀的夾心朱古力Bonbon和樹熊糖藝，表達雖然不能阻止天災，但人類依舊會愛惜地球的意思。

在練習製作甜品時，因有時間限制，她一心只想盡快做好，以致朱古力的融合不好，重心不穩而經常倒塌。同時因需要處理不同的突發情況，而令她分神。請教導師後，她發現處理朱古力時，原來有方法讓其不易倒塌，亦明白在融合朱古力時，需要細心地處理。最終，Ivy在比賽中發揮穩定，成功在選拔賽中脫穎而出。

最終，Ivy在比賽中發揮穩定，成功在選拔賽中脫穎而出。她現正接受世界技能大賽專家訓練，爭取代表香港出賽機會。（VTC提供圖片）

現時Ivy正參與世界技能大賽專家的訓練，學習更多基本技巧。她坦言雖然辛苦，但十分值得，認為這些經驗和滿足感非常難得，她亦會努力爭取代表香港出賽的機會。

國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝課程旨在令希望投身西式烘焙行業的人提供專業技術培訓，讓他們掌握酒店、餐廳及獨立包餅店產品，如朱古力及糖藝的製作及技巧 。學員亦需要學習有關食品科學、安全及營養、工作操守等專業包餅廚師所需知識。