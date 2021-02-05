國際廚藝學院女生製「樂齡版」港式風味食品　軟餐色、香、味俱全

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-05 09:00

一些有吞嚥困難的長者和病人，平日大多只能進食由多種食物攪碎而成的「糊仔餐」，但傳統的「糊仔餐」，不論賣相和味道都不甚吸引。早前就有三位來自國際廚藝學院的女生，以巧手製作「樂齡版」港式風味食品，當中包括軟餐形式的「茶餐廳午餐」、「番薯糖水」和「鳳爪排骨飯」等，大顯廚藝之餘，她們更希望能讓長者的味蕾和心靈都得到滿足。

國際廚藝學院（ICI）早前與香港社會服務聯會（社聯）合辦「食得喜樂齡美食烹飪大賽」，邀請學生參與創作軟餐食譜，希望從能向新一代廚師推廣關愛文化。國際廚藝學院廚藝高級文憑二年級學生曾詩敏（Apple）憑着「滷水雞髀飯配番薯撻及港式熱奶茶」，奪得是次比賽冠軍。她表示，早年爺爺患上嚴重糖尿病，飲食方面需嚴格控制，她因此了解到戒口病人的苦況；而在創作餐單過程中，她亦參考了祖父母的意見，並將祖父最愛的食物加入其中。

最難掌握水和食物比例

曾詩敏指，比賽前對軟餐的認識不是太深，認為最難掌握的是水和食物的比例，足足試五次才宣告成功。而她平日多數做甜品類食物，今次考慮到不少長者都會懷念昔日在冰室「嘆茶」的美好時光，因此以茶餐廳食物作為主題。製作時，她要先將一般滷水雞髀飯的材料打碎，然後加入軟餐酵素粉；番薯蛋撻則用了番薯和番薯粉製作蛋撻皮，再加入蛋漿蒸熟而成。至於奶茶則是在一般港式奶茶中加入凝固粉，以方便吞嚥能力較弱的長者飲用。

比賽當日，參加者製作食物時都十分專注。（VTC提供圖片）

是次比賽的亞軍和季軍，分別由國際廚藝學院西式包餅及糖藝高級文憑二年級學生鄭梓晴（ Lynn）周晞晴（Regina）取得。鄭梓晴製作的是軟餐版紫薯芋圓番薯糖水，她坦言，平日比較擅長製作西式蛋糕和甜品，但考慮到部分長者或會不喜歡麵粉類或有過敏，最後選擇了中式糖水，希望食物能帶出家的溫暖。

至於周晞晴的作品則是軟餐版鳳爪排骨飯，她表示，因與外婆感情深厚，所以希望運用廚藝知識多製作不同類型食物，讓外婆一飽口福。周晞晴於香港完成中三後，曾跟隨家人移居泰國入讀國際學校，她原有機會在澳洲升讀學士學位課程 ，但由於始終心繫甜品製作，最後決定回港入讀ICI，日後更成為軟餐甜品師，以一雙巧手為長者製作出色、香、味俱全的軟餐食物。