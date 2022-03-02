電話卡實名制｜鴨寮街仍有「即插即用」電話卡　檔主：賣完就冇

電話卡實名制於昨日（1日）正式實行，所有新發售的電話卡須完成實名登記，現存電話卡則需於明年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記，惟現時深水埗鴨寮街一帶均有舊卡發售，有檔主表示上月有較多市民買卡，原因為「想儲定啲電話卡」。資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，近日電訊公司推出優惠月費計劃，部份市民或會選擇索性上台，對一眾售賣電話卡的檔主生意造成打擊，亦令需要使用大量電話卡的公司將面對更多手續。



《電訊（登記用戶識別卡）規例》（俗稱電話卡實名制）去年9月1日正式生效，落實電話智能卡（SIM卡）實名登記制。根據規例，電話智能卡用戶須於昨日（3月1日）開始，為其電話智能卡實名登記。至於正使用上台月費服務的用戶，除非「轉台」或開立新的電話號碼，否則無須再作登記。現行的電話儲值卡用戶則須於2023年2月23日或之前向所屬電訊商完成實名登記，否則會在上述時限後不能繼續使用。個人用戶而言，不可登記多於10張電話儲值卡，企業不可登記多於25張電話儲值卡，上台服務則不受限，用戶進行實名登記時毋須繳付任何費用。

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《香港01》 記者今早（2日）到鴨寮街一帶查看，發現不少售賣電話卡的店舖均沒有開門，整條街只有幾個檔位仍有營業，有客人買卡前詢問是否需要實名登記，檔主紛紛表示暫時仍可以「即插即用」，惟明年2月23日前必須進行實名登記。

「太空卡」將成歷史 有客人早前「儲定幾張卡」

在鴨寮街擺檔的檔主張小姐表示，現時販賣的舊卡暫時不需要實名登記，可延至2023年才進行登記，現時店內仍有不少舊款卡未售出。張小姐另指，近日電話卡的銷情上升，「2月份嗰陣多咗人過嚟買」，原因是客人得知將要進行實名登記制，因此特意前來購買電話卡，「佢哋會想儲定幾張」。張小姐表示，生意額上升了一些，但形容客人不會大手入貨，因他們會計算自己一年大概使用的數量，才購入電話卡。

張小姐又指，「太空卡」將會成為歷史，或會影響到一些生活上需要使用太空卡的市民。她指近日雖然有不少市民前來購入舊電話卡，但預計於2023年實名制正式實施後，生意將受到影響。她表示，店內近日正轉型販賣其他產品，例如快速測試包等，希望能保住生意。

在鴨寮街擺檔的檔主張小姐表示，現時販賣的舊卡暫時不需要實名登記，可延至2023年才進行登記，現時店內仍有不少舊款卡未售出。（黎倩婷攝）

另有檔主表示，現時販售的舊卡均可以「即插即用」，但在明年2月23日前，若仍然使用該批次的卡，便需要進行實名登記。檔主另指，現時店內未入手一些需進行實名登記的「新卡」，目前仍有只需18元一張的太空卡發售。

專家料更多市民轉上台計劃

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，現時鴨寮街一帶賣的電話卡大多不用預先登記，因為檔主們於2月份便將電話卡事先啟動，「呢啲舊卡賣完都冇，佢哋都唔會撻（啟動）着好多張」。他認為，選擇使用儲值卡的市民大多是因為費用較便宜，推出電話卡實名制後，市民在買卡後需要自行上網登記，不懂自行登記的市民可找電訊商職員或店主幫忙，但需小心洩漏個人資料。他認為措施對經常使用很多儲值卡的市民有較大影響，部份人因工作關係不想將個人電話號碼外洩，而選擇使用電話卡，但新措施則可以追蹤到個人身份。

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方保僑表示，部份企業或公司需要用到很多張儲值卡，例如物流業經常要用電話聯繫客人，「𠵱家要跟公司登記，只可登記一定數量，啲公司要諗下可以點做。」部份公司以往會派發電話卡予「炒散」的員工使用，除了因為方便、快捷，亦因為可以大量購入，但現時買卡有數量限制，「公司做嘢會麻煩咗」。方保僑另指，因應電話卡實名制措施，有不少電訊公司推出較便宜的月費計劃來吸納新客，一些本來認為月費計劃昂貴的市民，或會索性轉上台計劃，料此舉對一眾售賣電話卡的檔主的生意會造成打擊。