政府早前宣布，將派發快速測試套裝取代強檢公告，多區流動採樣站停止運作，令不少市民紛紛搶購快速測試套裝。受疫情影響，深水埗一帶很多檔攤均沒有開門，當中有不少店舖因生意難做，變陣賣快速測試套裝，以低價吸引市民圍觀掃貨，「買個安心，買個放心」，最便宜的平均17元一個，其間更有人一舉購入100個，有市民形容，因價格較便宜，會買多幾盒求安心。



《香港01》記者今早（2日）到深水埗鴨寮街及北河街一帶觀察，發現受疫情影響，不少店舖已丟空，有部份商戶選擇轉型賣抗疫用品 ，例如快速測試套裝，價錢由90元5個至120元5個不等，其間不斷有市民問價，為向顧客說明快速測試套裝的真偽，有店家亦會在電視上播放相關資訊。

成衣檔販轉賣檢測包：𠵱家唔買，買咩啫？

在深水埗擺檔的檔主邱先生表示，店內本來以販賣衣服為主，近日因疫情嚴峻轉型開始賣快速檢測包，銷情尚算理想。現時店內賣100元5個快速檢測套裝，他形容「𠵱家唔買，買咩啫？」但他透露生意額與之前買衣服相若，曾有市民特意來掃貨，「買個安心，買個放心」，部份街坊會按家人數量而入手檢測包，但也有不少人會前來大手入貨，「10個10個咁掃走」。

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店員：冇咩錢可以賺，當幫下啲街坊

有商戶原本以售賣電子產品為主，近月亦變陣改售快速測試套裝，一盒有10個快速檢測套裝，售價為90元5個，買入5盒更可享有折扣，平均17元1個，屬附近一帶最低價的商戶之一，吸引不少市民前來圍觀購買，期間更有人一舉購入10盒，即共100個快速測試套裝。店員羅先生表示，疫下生意難做，故改賣快速測試套裝，並以低價出售，「良心價嚟，冇咩錢可以賺，當幫下啲街坊。」

市民：呢度買算平，用完再嚟買

李先生在該店共買了5盒，共花費850元。李先生表示，近日疫情嚴峻，故特意來買檢測包，他指家中有5人同住，可以一人一盒使用，並指「呢度買算平，平均17蚊有一個。」因此用完後會再前來購買。