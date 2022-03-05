傳政府全民檢測實施「小禁足」　區議員、動保組織促顧及動物福祉

政府消息稱計劃於3月26日至4月3日實施全民檢測，合共檢測三次，有限度禁足期4日，其間巿民容許市民在限定時間內，可到訪超市、藥房及診所，惟有寵物主人擔心愛犬被全面禁足，愛護動物組織及區議員先後發聲，要求特首林鄭月娥及食衞局局長陳肇始對寵物作適度豁免，包括容許有限度散步並如廁，以及讓義工餵飼流浪動物，保障動物福祉。



寵物及流浪動物有不同需要

南區區議員司馬文及NPV 非牟利獸醫服務協會先後在facebook發出聲明，希望政府於全民檢測禁足措施中為動物福利作適度豁免，措施主要涉及四點，包括考慮到很多狗隻拒絕在家如廁，豁免狗主可每日兩次帶狗隻外出散步並如廁；容許獸醫服務正常運作，包括門診及住院服務，讓禁足期間生病的動物獲主人送院，得到適切的治療；豁免動物義工維持每日最少一次照料社區流浪動物，讓流浪動物維持基本的溫飽；以及容許飼主在緊急情況下帶動物乘坐公共交通工具到診所求診。

聲明指出，明白政府推出的抗疫措施，雖然限制了市民自由活動的空間，但絕對是情非得已，也是建基於最大公眾利益的考慮。然而自從疫情出現以來，受影響的不只有人類，也包括了動物的福祉，香港作為一個文明社會，香港人愛護動物及尊重動物生命的的意識日漸提高，市民對政府於實行措施時將動物納入為考量因素，有著重大的期望，聲明促請政府聆聽市民的聲音，讓香港人在疫情下發揮高度的文明，於同心抗疫及動物福利之間取得平衡，副本並抄送食物及衞生局局長陳肇始教授，希望負責制定政策的食衞局將有關建議納入考慮之列。

小禁足或准出街買基本用品

《香港01》日前引述政府消息替初步計劃於3月26日至4月3日實施，為期9日，合共檢測三次，有限度禁足期4日。據了解，政府內部仍推進「小禁足」方案，研究容許市民在限定時間內，可到訪超市、藥房及診所，並非完全禁止出街，但沒有提及任何有關寵物可否外出的細節。