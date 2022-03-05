疫情｜社企餐廳老闆蝕足10年　停業堅持增加派飯名額兼送物資

政府屢傳全民檢測及「禁足令」消息後，超巿及零售店的食品連日被清空，價格更有上漲趨勢，蝕足十年仍堅持聘用弱能人士的社企「喜樂餐飲教室」，雖然新開烘培餐室受制人流劇減而停業，但負責人有見弱勢家庭生活更艱難，近日加大免費派飯名額外，附送食米、罐頭、蔬菜等日用品，以備政府隨時落實措施時當作儲糧。有照顧弱能女兒的82歲婆婆指因身體病未有接種疫苗，不能出入超巿或商場，又要時時看顧女兒以防走失，送贈物資至少能讓母女撐過數天，毋須憂心每日又要與其他巿民搶糧。



新開餐室試業不足一個月休業

主要聘用弱能及自閉人士的長沙灣社企「喜樂餐飲教室」，負責人宋太去年剛好度過開業第10個年頭，雖然面對長期虧蝕及零支薪的狀態，但她眼見疫下弱能人士的工作機會更稀少，1月底在長沙灣開設新的社企烘焙Cafe正式試業，鑑於第五波疫情嚴峻，兩星期前暫停營業，喜樂餐飲教室亦鑑於人手問題，不再提供堂食或外賣服務，新年後一度暫停派飯活動，以防人群聚集，直至本周才逐漸恢復。

宋太稱，雖然兩家餐廳停業，多年來維持在每逢二、四、六派飯，主要服務對象為獨居長者、殘疾人士或劏房家庭，早前成功向太古基金申請資助，每周派飯名額由700增至1,000個，料足夠營運3個月，而本周恢復派飯的同時，不少基層向她表示購食品難的問題，加上屢傳政府本月底「全民檢測」及「禁足」，她開始與街坊義工商議派飯兼送物資的可行性，結果其中一名女義工短短數日內便成功籌集約2萬元，決定周六向340名登記受助人派飯盒外，再附送一包2公斤食米、一罐午餐肉、茄汁豆、沙甸魚、一包米粉及400克蔬菜，以應對近日的搶購潮。

排隊人士不乏獨居長者、執紙皮婆婆、劏房及弱勢家庭

現場所見，下午2時開始派發前夕，人龍便由餐室門口一直伸延至對面馬路，再後延至麗新商業中心旁邊的後巷，人龍一度長達200米，排隊人士既有獨居長者、劏房租戶，以及帶着子女到場的弱勢家庭。其82歲的鄧婆婆帶着40歲的中度智障女兒到場領取雙份飯盒及物資。她稱女兒不懂自理生活，要時刻帶着她在身邊，但近日大部分白米、米粉或麥皮被搶光，食品價格隨之而飛漲，加上她有心臟病及三高問題未有接種疫苗，可以選擇的商店少之又少，只能買一頓菜便當兩三餐。「菜價好貴，菜心同生菜16、7蚊一斤，好耐冇食過，都係唔夠10蚊一斤的紹菜。」

另一名坐着輪椅代步的袁女士，獨居於長沙灣，平日靠自己出入購買日用品或食品，但個人能力有限，就算買米亦只買2公斤一包的白米，方便放在椅背帶走，不過近日超巿搶糧情況太誇張，她無法與一般巿民鬥搶，「米唔可以拎得多，粉麵又畀人搶晒。」儲糧所剩無幾，幸今次獲喜樂餐飲教室送贈物資，相信足夠數天之用。

82歲鄧婆婆帶同40歲中度智障女兒到場領取食物物資，直指近日菜價飛漲，基本食品亦現缺貨潮。(莫家文攝)

女義工Chorus表示，大約兩年前開始以個人名義參與義務派飯，原本她打算與朋友籌集資金，用以購買物資慶祝宋太在同區新開設另一家Cafe，聘請更多弱能人士，但近日疫情急轉直下，她突然想到與朋友加大金額，向基層轉贈食物及日用品物資，終籌得大約2萬元，由宋太聯絡批發商送貨到附近，再與各人合力搬至門口派發。她自謙投入金額不大，但看到基層收到物資後感恩說一句謝謝，已感到窩心。