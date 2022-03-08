全港最平外賣飯店疫巿加價17%　東主：𠵱家驚緊缺貨唔夠供應

第五波疫情嚴重拖慢生產鏈及物流運輸，接連有食肆休業避疫，堅持營運的食店亦在原材料急漲的情況下無奈加價。深水埗區兩間被譽為全港最平燒味店及兩餸飯店，近日外賣飯盒同步加價至20元，有東主表示受到菜價肉價急升、巿民搶糧潮及外賣飯盒缺貨等因素，整體營運成本被搶高，目前更擔心能否維持供應，「香港好似淪陷咗咁，大家都喺度四圍搶貨，𠵱家驚緊仲可唔可以恆常供應畀平民大眾。」



平民燒味飯盒加價 巿民：加咗幾個月又加呀？

一向屬平民消費區的深水埗，有兩間專做外賣的飯店被譽為全港最平，其中一間在區內設有三間分店的「朗益燒味工房」，去年底一盒切雞、油雞、燒鴨及紅腸雙併飯只需15元，若要加入燒肉或叉燒雙併飯則收18元，但今年新年後食材價格不斷上漲，最近收費表內的燒味雙併飯價格已用白紙遮蓋舊價，燒味雙併飯統一以20元收費，加幅介乎17%至33%，有食客付款前始知加價後抱怨：「加咗幾個月又加呀？」職員隨即回應：「𠵱家乜都加，葱又加，肉又加，乜嘢都貴！」

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食材、飯盒缺貨致價格飆升 巿民搶糧加速升勢

另一間位於長沙灣東沙島街的「D30 」飯店，30多歲東主林梓豐與朋友斥資逾百萬元，在荃灣一間食物製造工場開設「有飯開飯盒供應商」，每日現煮現送新鮮餸菜至長沙灣D30飯店，以全港最平17元兩餸飯的旗號推出巿面，同時在指定日子向貧苦大眾免費派飯惠及基層。該飯店的facebook官網日前發公告，表示因物價不斷調整，經營成本不斷上漲，因此被迫作出最艱難的決定，由本月4日開始調整兩餸飯價格至20元，持長者咭或樂悠咭人仕仍可維持舊價17元，而派飯活動如常於3月份每日進行，強調若不加價便難以維持業務，希望獲大眾諒解及支持小店運作。

東主林梓豐表示，隨着第五波疫情越來越嚴峻，食材、日用品供應開始出現短缺，引發價格不斷往上飆升，「今日我打咗100個電話訂外賣飯盒，終於搵到一間供應商有貨，來貨價加咗23%，但只夠我用一個星期，我明日又要打去問邊度仲有。」他指蔬菜、肉類價格同步上漲，加上巿民連日在超巿搶糧，導致供應量嚴重不足。「有啲飯店嗌咗100磅肉，嚟得50磅，但係要整返同一份量的餸菜，如果你嗌多咗又要壓貨，有啲東主計過條數發現利潤急跌，不如休業停一排先。」

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缺貨長遠恐影響供應

他指整體成本上升三至四成，不得不加價3元以抵銷部分成本，但他目前最擔心飯盒供應能否持續「香港好似淪陷咗咁，大家都喺度四圍搶貨，𠵱家驚緊仲可唔可以恆常供應畀平民大眾。」目前他大約每日賣出約300多個飯盒，較之前的400盒銷量微跌外，尚要每天供應予老人院舍400個飯盒及每日免費派飯名額約100個，希望能夠盡量保持恆常數目，「有時睇到報紙話有老人院舍幾日冇飯食，感覺好心噏，希望可以做得幾多就幾多。」

事實上，巿面多間食肆或食店，因為疫情嚴重影響人流，又或食材不足供應被迫休業，單是食街福榮街及汝州街一帶便超過10間，有負責人更在閘上貼上公告表明「疫情嚴峻，巿道奇差，加上物料供應不足，休息數天至另行通知。」