疫情｜東華三院免費開放寰宇殯儀館地下靈堂　可供400家庭辦喪禮

第五波疫情來勢洶洶，死亡人數驟增，更出現殮房位置不足的情況，不少遺體因而滯留在醫院內。此外，現時醫院用作簡單出殯儀式的小禮堂亦已改作其他用途，令原本可供出殯的設施更為缺乏，東華三院將寰宇殯儀館地下的三個靈堂，在指定時間供長生店以電話方式預訂，免收靈堂租金，讓最多400個家庭舉行喪禮。



新冠病毒疫情嚴峻，每日有超過100名患者死亡。（資料圖片/廖雁雄攝）

東華三院於本月1日向衞生署借出寰宇殯儀館殮房使用，緩解醫院及公眾殮房設備不足的壓力。院方形容，現時醫院設施緊張，原本用作簡單出殯儀式的小禮堂（俗稱院出）亦已改作其他用途，為舒緩情況，東華三院經考慮殯儀館的人手及設施限制下，由2022年3月14日至4月20日期間（以出殯日期作準），將寰宇殯儀館地下的三個靈堂，每天提供四個時段，每個時段2小時，供長生店以電話方式預訂，免收靈堂租金，最多可讓400個家庭舉行簡單而莊嚴的喪禮，進一步舒緩公眾殮房的壓力。

3月8日至22日的火葬服務預計量。（食物環境衞生署網站截圖）

東華三院表示，感謝花部承辦商支持上述安排，並決定減收長生店一半的靈堂佈置費。東華三院主席譚鎮國表示，院方一向急社會所急，故此董事局決定上述免收靈堂租金由「東華三院殯儀基金」補貼，並藉此呼籲喪親家庭於疫情嚴峻期間，考慮免卻守夜舉殯，選擇舉行簡約的悼念儀式後出殯，甚至可考慮直接下葬或火化，讓先人可盡快完成喪禮。