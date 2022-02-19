疫情｜旺區商場疫後變死城　美髮美容零售店：個場靜到可以打保齡

第五波疫情重創不同行業，昔日人氣旺盛的熱點亦顯得冷清。受《599F》條例影響，太子聯合廣場多家美甲店、遊戲機中心需要關閉，部分地舖更早已貼出旺舖待租的告示，商場內顯得冷冷清清，有經營多年的美髮零售店負責人稱人流大不如前，「靜到可以喺走廊打保齡球掃唔到人。」生意下跌一半，亦有美髮美容專賣店負責人稱新年前至髮型屋關閉期間曾出現「小陽春」，帶動染髮產品銷量上升，但整體生意額仍較高峰期跌4成，「唔知疫情幾時完結，大家都係捱住等。」目前主靠熟客維持業務。



商場店舖丟空待租 美甲美容店停業關閘

遊人如鯽的太子聯合廣場，曾經是年輕人到訪熱門地點，商場地庫開設大量美甲店、遊戲機中心，以及美容或美髮零售用品店，一樓大多為衣服、波鞋、飾品零售店，但港府日前宣布關閉多個處所以防人流聚集後，大量店舖貼出「因疫情本店停業」的告示，又或店內長期烏燈黑火，偶爾見有負責人回店收拾物品後關閘匆匆離去，而面向街頭的店舖更加慘淡，不少地舖店面貼上大量海報及旺舖待租告示，估計丟空多時，而位於廣場內好彩酒樓亦受停晚巿堂食影響，提早於傍晚前夕關門。

「以前聯合廣場正門企滿晒人喺度等人，你𠵱家行出去睇下，一個人都冇。」在商場經營逾10年的彩虹髮品店負責人胡先生，去年7月見疫情稍見穩定，決定由細舖搬大舖，但今年初疫情急轉直下，加上鄰近美甲店及零售店關閉，生意至今下跌一半，雖然髮型屋獲納入須關閉的表列處所，由2月10日關閉至「疫苗通行證」本月24日推出後才可重開，但胡先生絲毫不感覺到對生意有幫助，「啲人話無得飛髮會湧晒去買電剪，但我同平日銷情都係一樣，反而附近店舖關閘，𠵱度少咗好多生客，靜到可以喺走廊打保齡球掃唔到人。」

貨運成本連年升 消費巿道疲弱不敢轉嫁消費者

他稱主要售賣歐美美髮產品的關係，最近一年來貨價及貨運成本急升，「起碼升咗十幾巴仙」然而消費巿道疲弱，他不敢將成本完全轉嫁消費者，結果只好「硬食」大部分加幅：「個價至少要個客買得起，但求出到糧畀員工交到租就算，從來做零售都唔會靠政府，次次都係食自己。」

另一家7年前創業的美髮美容零售店「Top Korean Beauty」負責人Mandy，目前在太子聯合廣場及尖沙咀利時商場各有一家分店，主攻中產客生意，但她指去年受移民潮及巿道轉差影響，顧客消費意欲變得極為審慎，「以前啲客唔問價，買護膚品7,000至1萬元單價大有人在，𠵱家有4,000蚊消費已經係大單。」新冠肺炎確診個案近日屢創新高，全個商場人流顯得特別冷清，「我哋有9成生意靠熟客仲好啲，同樓上啲衫舖員工傾偈，試過有人話3日無開單。」

「以前聯合廣場正門企滿晒人喺度等人，你呢家行出去睇下，一個人都冇。」 彩虹髮品店負責人胡先生

髮型屋被列為處所關閉 帶動染髮產品銷量升

她稱眼見不少同行做不住，有的關閉實體店，有的在經營網上店為生存，美容用品業務轉變成雜貨店「我見過由專賣美容，賣埋鹹蛋、床褥、服裝。」她指女性新年前有染髮改新氣象的傳統，兼且政府臨時擴大至關閉髮型屋，染髮用品生意在新年前後一度急升2成，但整體生意額較疫情前高峰期下跌4成。她稱很多顧客都看不清前景而手緊，唯有寄望疫情盡快過去，「唔知疫情幾時完結，大家都係捱住等。」