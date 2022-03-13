上月27日，將軍澳峻瀅後山有外傭漠視限聚令，在近郊位置除口罩野餐，甚至搭篷唱K。事隔數周，該處又再次出現外傭除口罩聚集情況，更在現場遺留不少垃圾，造成衞生問題，當區區議員認為，警方懷疑因人手不足而未有加強執法，導致該處成為聚集黑點，她亦促請政府緊急立法及修例，讓僱主在疫下可以「買假」方式令外傭暫時留在家中休息。



將軍澳峻瀅後山因位處隱蔽，周日經常成為外傭聚集的地方，繼上月底被揭發有不少外傭無視限聚令脫口罩野餐，甚至搭篷唱K外，今日（13日）當區區議員方國珊發現該處的違規聚集情況持續，現場所見有外傭搭起帳篷，聚集人士未有戴上口罩，更遺下不少垃圾，影響衞生。（方國珊提供圖片）

將軍澳峻瀅後山因位處隱蔽，周日經常成為外傭聚集的地方，繼上月底被揭發有不少外傭無視限聚令脫口罩野餐，甚至搭篷唱K外，今日（13日）當區區議員方國珊發現該處的違規聚集情況持續，現場所見有外傭搭起帳篷，聚集人士未有戴上口罩，更遺下不少垃圾，影響衞生。

方國珊形容，警方對上一次到上址巡查及執法是上月6日，懷疑因前線警員人手不足，在兩次外傭聚集事件後，未有加派人手到場執法。她除了呼籲警方及食環署職員加強執法外，亦懇求外傭在疫下必須自律，保障自身及他人健康。

此外，她認為不少家庭有嬰幼兒成員，促請政府緊急立法或暫時修例，供僱主可以「買假」方式，令外傭在疫下留在家中休息，減低因外出而受感染的風險，「如非必要，例如看醫生、買餸等，容許僱主買假期」。她指內地目前只容許小區民眾外出購買日用品或餸菜兩小時等做法，亦可有效減低家庭成員染疫的風險。