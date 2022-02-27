疫情持續，政府早前落實多項收緊社交距離措施，包括2人限聚令。以往周日是外傭的休息日，會三五成群於各區聚集，但特首林鄭月娥早前曾表明，任何人士包括外傭，若違反限聚令將會被發告票。但近日有區議員發現，在一些偏遠地方仍有外傭聚集的情況持續，她形容她們除罩聚集，情況令人擔憂，希望當局能加強執法，以及在聚集黑點設立大型橫額以示警告，杜絕相關情況。



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有僱主反映「買假」失敗

西貢區議員方國珊表示，2月初疫情較嚴峻時，石角路峻瀅後山仍有不少外傭於周日聚集，最高峰時更有逾百人，部分更搭起帳篷，4至5人脫下口罩唱卡拉OK及野餐。方國珊透露，據她在區內接觸到的確診個案，一半均和外傭有關，有部分僱主向她反映，即使他們要求外傭在假日不要外出，甚至願意以薪代假，部分仍遭到拒絕。方國珊指，將軍澳區大多住所屬細單位及只有一個廁所，不少有外傭的家庭，亦有幼兒同住，而幼兒尚未適合接種疫苗，如外傭確診，幼兒或會因此染疫，故希望當局能特事特辦，例如容許僱主能「買假」，讓外傭於假期留在家中休息；對於家中有確診個案的幼兒家庭，則加快安排他們進入隔離設施。

方國珊今日（27日）再度巡視峻瀅後山，發現仍有零星外傭聚集，當中亦有個別外傭未有戴好口罩。此外，亦有居民指出，一些近郊地方仍有行山人士不戴口罩，擔心疫情會變得更嚴重。方國珊提到，兩星期前警方、食環署及勞工處進行聯合行動，走訪區內三個黑點，並發出5張告票，勸喻人們不要聚集。她認為，各個政府部門能多行一步，例如警方能仿效平日「抄牌」的做法，即除了巡查黑點外，亦接受以影片作為證據作出檢控，增加阻嚇性，「唔係嘅話，警方到，啲人走，等警方走咗就會再返嚟」。此外，勞工處亦應加強教育工作，例如在各聚集黑點加設大型橫額作警告，以及通知領事館相應的防疫安排。